Folgen der Corona-Pandemie: Kinder in SH warten ein halbes Jahr auf Psychotherapie

Kiel.Depressionen, Angstzustände, Essstörungen: Das sind drei der häufigsten psychischen Leiden, mit denen Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein heute viel stärker zu kämpfen haben als vor Beginn der Corona-Pandemie. Kinderpsychiatrie-Stationen und ambulante Praxen arbeiten am Limit. Die Wartezeit auf einen Therapieplatz beträgt laut Psychotherapeutenkammer rund ein halbes Jahr. Symptome können sich dadurch verstärken. Rückfälle treten Experten zufolge schneller wieder auf.

Sechs Monate Wartezeit auf einen Therapieplatz

Von einer Zuspitzung besonders auf dem Land berichtet Haluk Mermer, Mitglied im Vorstand der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein: "Die Zahl der Therapieplätze ist nicht gewachsen, aber der Bedarf gestiegen. Das merkt man seit der Pandemie. Dadurch sind die ohnehin schon langen Wartezeiten länger. Sechs Monate Wartezeit auf einen Therapieplatz – das ist in Schleswig-Holstein nicht unüblich", so der Rendsburger Kinder- und Jugendpsychotherapeut, "und ähnlich wie in Hamburg". In der Hansestadt warten Kinder und Jugendliche inzwischen bis zu 30 Wochen auf den Start der Therapie.

Dr. Kathrin van Heek führt eine Facharztpraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Kiel-Holtenau und nennt die Lage offen „dramatisch“: „Der Bedarf ist riesig. Die Familien, die noch nicht versorgt sind, kommen häufig in meine offene Sprechstunde. Aber auch ich musste schon Patienten aus Kapazitätsgründen abweisen.“

Maßnahmen während des Lockdowns haben tiefe Spuren hinterlassen

Geschlossene Schulen, Mangel an Freizeitmöglichkeiten, eingeschränkte Kontakte zu Freunden – die Maßnahmen während der Lockdowns haben tiefe Spuren in der Seele von vielen Kindern und Jugendlichen hinterlassen.

Auch stationär ist die Versorgung kleiner Patienten mit großen psychischen Problemen teilweise nur eingeschränkt möglich. „Als eine der größten Kinder- und Jugendpsychiatrien in Deutschland bemerken auch wir im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen einen Anstieg psychiatrischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, der gleichwohl die Nachfrage nach stationären als auch ambulanten Behandlungsangeboten beeinflusst“, berichtet die Sprecherin des Helios Klinikums Schleswig, Andrea Schumann.

Das bedeutet: Die Patienten müssen Schumann zufolge in Schleswig derzeit länger auf den Behandlungsbeginn warten – insbesondere im Bereich regulär geplanter stationärer Behandlungen. Notfälle könne die Klinik aber weiterhin uneingeschränkt berücksichtigen.

Depressionen und Essstörungen nehmen deutlich zu

Von einer deutlichen Zunahme von Depressionen und Essstörungen wie Magersucht bei Jugendlichen spricht der stellvertretende Direktor des Zentrums für Integrative Psychiatrie (ZIP) der Uniklinik Kiel, Dr. Christian Bethke-Jaenicke: „In diesem Rahmen haben wir gesehen, dass Patienten, die beispielsweise wegen einer Depression vor der Pandemie deutlich gebessert aus einer stationären oder tagesklinischen Behandlung entlassen werden konnten, schnellere Rückfälle erlitten haben.“

Die hohe Auslastung der Praxen, Ambulanzen und Stationen lässt aus Sicht von Haluk Mermer insbesondere einen Schluss zu: „Es braucht mehr Therapieplätze.“ Während Städte wie Kiel oder Flensburg grundsätzlich gut versorgt seien, fehle es deutlich an Plätzen auf dem Land und in kleinen Städten. Ein Plus von 30 Prozent halte die Psychotherapeutenkammer dort für notwendig, so Mermer – „auch ohne Pandemie“.