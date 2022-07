Folgenschwerer Unfall auf der A7 / Tariftreuepflicht und die Konsequenzen

Im Fokus heute: Ein Unfall an der A7 bei Neumünster, der für viele Stunden für Behinderungen gesorgt hat. Und die Tariftreuepflicht, die nicht ohne Folgen bleibt. Diese und weitere Themen lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

erhebliche Staus hat heute ein Unfall verursacht: Am Morgen kippte ein mit lebenden Schweinen beladener Lastwagen an der Autobahn 7 bei Neumünster um, daraufhin wurden sowohl die A7 als auch die A215 im Bereich Bordesholmer Dreieck gesperrt. Tierärzte mussten einen Großteil der Schweine einschläfern. Und so zogen sich die Rettungs- und Bergungsarbeiten bis in den Nachmittag.

Haben Sie in Ihrer Familie Pflegebedürftige? Dann sollten Sie unbedingt das Pflege-Paket meines Kollegen Tilmann Post lesen. Anlass für die Recherche war die gesetzliche Tariftreuepflicht, über die Pflegekräfte ab September 2022 mehr Lohn erhalten sollen. Im Grundsatz eine gute Nachricht. Wären da nicht die Pflegebedürftigen, auf die die Kosten umgelegt werden dürften. Pflegekräfte und Altenpflegedienste stecken im Zwiespalt, wie folgende Beispiele zeigen:

Ein Landwirt erntet mit seinem Mähdrescher Wintergerste. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Die Getreideernte in Schleswig-Holstein hat mit mittleren bis guten Ergebnissen begonnen. Im Süden des Landes und auf leichteren Böden wird jetzt Wintergerste gedroschen. Für die weitere Entwicklung von Sommergetreide, Weizen und Raps wird nach Angaben der Landwirtschaftskammer jetzt stabiles Hochdruckwetter ohne extreme Hitze benötigt. Ob der Wunsch der Landwirte erfüllt wird, erfahren Sie in unserem Wetterausblick.

