﻿Forstbetrieb Waldhütten in Meezen: Selbst Holz sägen wird immer beliebter

Die steigende Nachfrage nach Bau- und Kaminholz sorgen dafür, dass in den Wälder von Schleswig-Holstein wieder Geld verdient wird. „Seit langer Zeit gibt es wieder Erträge aus der Waldpflege“, so Forstminister Werner Schwarz am Freitag in Meezen. Die Holz-Mafia ist im Land noch nicht aktiv.

Meezen/Kiel. Bei einem Besuch des Forstbetriebs Waldhütten in Meezen hat Forst- und Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) am Freitag den Waldbesitzern in Schleswig-Holstein die Unterstützung der Landesregierung zugesichert. Klimawandel, Schädlingsbefall, aber auch die aktuelle geopolitische Lage seien „besondere Herausforderungen“ für die Eigentümer.

Es war der erste „dienstliche Besuch“ von Schwarz in einem Wald seit seinem Amtsantritt. Am Rande wurde auch über die „internationale Holzmafia“, die in den letzten Monaten offenbar verstärkt in Wäldern in Deutschland zugeschlagen hat, debattiert. In Schleswig-Holstein ist das aber offenbar aber noch kein Problem.