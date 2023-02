﻿Grüne Gentechnik: „Wir brauchen diese effiziente Methode“

Der Einsatz von neuer Gentechnik bei Nutzpflanzen ist in Deutschland umstritten. Professor Frank Kempken aus Kiel sieht in der „grünen Gentechnik“ aber große Chancen. Im Interview erklärt er, warum.

Kiel. Die Anwendung von Gentechnik ist in der Europäischen Union streng reguliert. Doch bald könnte Bewegung in die Sache kommen: Die Europäischen Kommission will voraussichtlich Anfang Juni verkünden, ob die EU-Vorschriften zu neuen Gentechniken gelockert werden sollen.