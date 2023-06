﻿Forscher aus Kiel: Was der Müll vom Ostseestrand über die Nutzer verrät

Kiel. Wie vermüllt sind die Ostseestrände in Schleswig-Holstein – und vor allem: Woher kommen die Reste von Verpackungen, Glas und Zigarettenkippen im Sand? Forscherinnen und Forscher des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel und der Kieler Forschungswerkstatt haben jetzt erstmals eine systematische Analyse des Strandmülls der Region vorgelegt und dabei auch Mikroplastik unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse der Untersuchung im Rahmen des Forschungsverbunds Future Ocean an der Uni haben die Wissenschaftler überrascht. Die Hauptaussagen:

Die Verschmutzung ist größtenteils Folge der Strandnutzung.

Nur wenig Unrat wird vom Meer angespült.

Moderat ist die Belastung durch Mikroplastik-Partikel.

Kieler Forschende sammeln 2018 an zehn Stränden von Holnis bis Travemünde Müll

Rückblick: Im Frühjahr und Herbst 2018 klappern Studentinnen und Studenten zehn Strände entlang der Ostsee ab. Sie besuchen Holnis, Falshöft, Boknis, Schwedeneck, Schönberg, Hohwacht, Flügge, Staberhuk, Kellenhusen und Travemünde – und gehen systematisch auf Müllsuche.

Auf einer 100 Meter langen Strecke, parallel zum Flutsaum, sammeln jeweils drei Personen nach einem strengen Protokoll alle Überbleibsel auf, die größer als 2,5 Zentimeter sind. Im Frühling gehen ihnen 38 Müll-Teile in Holnis ins Netz und 241 in Travemünde. Im Herbst liegt die Bandbreite zwischen 27 Teilen in Holnis und ganzen 713 Müllproben in Schönberg (Holstein). Darunter finden sich viel Plastik, Papier und Pappe von Verpackungen, Zigarettenkippen und Glas.

Sie ordnen die Teile Kategorien zu, trocknen die Funde und wiegen sie. Zusätzlich entnehmen die Teams Sediment-Proben, extrahieren die darin enthaltenen Mikroplastik-Partikel, analysieren den Kunststoff-Typ im Spektroskop.

Im Herbst sind die Ostseestrände in SH doppelt so verschmutzt wie im Frühling

Was sie in der folgenden mehrjährigen Arbeit herausfinden, fasst Meeresbiologe Mark Lenz, Erst-Autor der Veröffentlichung im Fachmagazin Marine Pollution Bulletin, so zusammen: „Unsere Daten zeigen den Zusammenhang zwischen Strandnutzung und Verschmutzung überraschend deutlich: Im Herbst, zum Ende der Saison, sind die Strände doppelt so verschmutzt wie im Frühling.“

Interessant findet der Meeresbiologe auch diese Erkenntnis: „Es fand sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Dichte an Mikroplastik im Sediment und der Menge an sichtbaren größeren Müll-Teilen.“ Deutlich wurde aber auch: „Unsere Strände sind mit Mikroplastik belastet, wenn auch moderat“, sagt Lenz. Hochgerechnet bedeute dies jedoch, „dass sich an jedem unserer Strände wahrscheinlich Millionen der künstlichen Mikropartikel befinden“, mahnt Lenz. „Sie werden in der Natur nicht abgebaut und können sich daher im Laufe der Zeit anreichern.“

Die Auswirkungen des Mikroplastiks auf die Umwelt seien noch nicht abschließend untersucht, erläutert der Meeresbiologe aus Kiel. „Es ist aber bekannt, dass Hunderte von Tierarten es mit ihrer Nahrung aufnehmen.“ Wie die Partikel an den Strand kommen, sei unklar. Denkbar, so Lenz, seien auch Zerfallprozesse von Müllteilen – und die wiederum kommen bekanntlich oft von Strandnutzern.

Die Verschmutzung aus Sicht der Forscher ist darum leicht vermeidbar. „Unsere Strände wären deutlich sauberer und die Küstenökosysteme gesünder, wenn alle ihren Müll am Ende eines Strandbesuches entsorgen“, betont Lenz. Grundsätzlich gebe es eine gute Infrastruktur zur Entsorgung. Bei offenen Mülleimern könnten jedoch Möwen, Krähen und auch der Wind für eine ungewollte Verteilung der Überreste im Sand sorgen.

Appell an Strandbesucher in SH: Müll entsorgen

Die geringe Dominanz an angeschwemmtem Plastikmüll in Schleswig-Holstein führen die Forschenden auf die Ausrichtung der Küstenlinie und die vorherrschende Richtung von Wind aus Südwest sowie Strömungen zurück. Mark Lenz sagt: „Das ist unser Vorteil: Vieles, was im Meer treibt, wird weggedrückt und treibt nicht auf die Strände zu – das ist anders als an der Nordsee.“

