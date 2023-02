﻿Forschungsprojekt Captn: Autonome Fähre „Wavelab“ in Kiel getauft

Startschuss für die Kieler autonome Testfähre: Die „Wavelab“ wurde am Mittwoch in der Gebr.-Friedrich-Werft getauft.

Kiel. Eine autonome Fähre für die Kieler Förde: Was bislang nur eine Vision des Forschungsprojekts Captn war, hat nun mit einem Forschungskatamaran buchstäblich Gestalt angenommen. Nach einem Jahr Bauzeit ist die „Wavelab“ am Mittwoch in der Gebr.-Friedrich-Werft in Kiel-Friedrichsort getauft worden. Mit dem Versuchsschiff kann nun autonomes Fahren unter realistischen Bedingungen auf dem Wasser erforscht werden.

„Es wird noch Jahre dauern, bis die erste Fähre vollautonom durch die Förde fahren wird, aber der erste Grundstein ist nun gelegt“, sagte Björn Lehmann-Matthaei, Geschäftsführer der Forschungs- und Entwicklungszentrums Fachhochschule Kiel GmbH (FuE-Zentrum). Die FH ist Bauherrin der MS „Wavelab“ und steht einem Konsortium aus den fünf Projektpartnern vor. Zu denen gehört neben der Fachhochschule die Christian-Albrechts-Universität, das Wissenschaftszentrum Kiel sowie die Unternehmen Addix und Anschütz.

Forschungskatamaran „Wavelab“ hat Platz für zwölf Menschen

Die Forschungsplattform aus Aluminium ist 21 Meter lang und acht Meter breit. Bis zu zwölf Personen haben auf der „Wavelab“ Platz. Mitfahren dürfen zunächst aber nur Forscher. Angetrieben wird der Katamaran von zwei 50 Kilowatt Elektro-Motoren, das Design stammt von Muthesius-Kunsthochschülern.

Eine Besonderheit ist der weiße Sensor-Ring, an dem später Kameras und Sensoren hängen sollen, die für das autonome Fahren nötig sind. „Wir haben eine riesige Rechenkapazität in den Rümpfen“, erklärte der wissenschaftliche Sprecher der Captn-Initiative, CAU-Prof. Dirk Nowotka. Die Initiative will eine Mobilitätskette aus autonomen, sauberen Verkehrsträgern zu Wasser und an Land entwickeln.

„Wir können jetzt Daten sammeln unter Laborbedingungen“, sagte Prof. Hauke Schramm von der FH Kiel. „Wir können zum Beispiel gefährliche Situationen nachstellen, wie eine Kollision mit einem Baumstamm, oder andere Verkehrssituationen und Wetterbedingungen im geschützten Raum erproben.“ Um künstliche Intelligenz (KI) zu trainieren und sie präzisieren zu können, reichten nicht nur mit Simulationen. Nowotka: „Dafür braucht man ein reales Schiff.“

Anschütz-Chef: „Die Wavelab wird ein Vorzeigeobjekt für den Weltmarkt sein“

Die „Wavelab“ sammelt zum Beispiel Daten über Fahrwege, Hindernisse und das Erkennen anderer Verkehrsteilnehmer. „Eine zuverlässige und performante Echtzeit-Datenübertragung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Sicherheit der autonomen Schifffahrt“, so Addix-Geschäftsführer Björn Schwarze. Dafür übernimmt der digitale Servicedienstleister, der auch SH-WLAN betreibt, den Infrastrukturpart.

Die Anschütz GmbH aus Kiel als Hersteller von integrierten Navigations- und Überwachungssystemen erhofft sich durch gezielte Auswertung der Daten, die Navigation auf See sicherer machen und Assistenzsysteme weiterentwickeln zu können. „Die Wavelab wird ein Vorzeigeobjekt für den Weltmarkt sein“, so die Hoffnung von Anschütz-Chef Michael Schulz. Die Schifffahrt mache sich fit für die digitale Zukunft. Und die sehe rosig aus, wenn man sie aktiv mitgestalte, sagte Werftchefin Katrin Birr.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen zeigte sich begeistert, dass der Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bei dem Projekt so gut geklappt habe. Einig war er sich mit Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), dass solche innovativen Projekte junge Fachkräfte in die Stadt ziehen oder sie halten könnten.

Captn-Projekt bekommt weitere 2,7 Millionen an Fördergeldern vom Bund

Rund 3,5 Millionen Euro hat die „Wavelab“ gekostet. Mit der Fertigstellung der Versuchsfähre läuft zwar der erste Teil des Förderprogramms „Digitale Testfelder Wasserstraßen“ über rund 6,1 Millionen Euro vom Bund aus. Das Projekt hat aber bereits eine Zusage vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr über weitere 2,7 Millionen Euro.

Was dem Katamaran noch fehlt, ist die Zulassung für den Verkehr. Sie wird noch im Frühjahr erwartet. Die Forscher rechnen damit, dass sie im Mai auf die ersten Versuchsfahrten mit der „Wavelab“ gehen können. Das autonome Fahren soll auf einer abgesperrten Wasserfläche im Hafen des Marinearsenals in Kiel-Dietrichsdorf erprobt werden. Ein Kapitän wird aus Sicherheitsgründen immer an Bord sein.

Wie schnell eine große, autonome Fähre mit Passagieren zwischen Ost- und Westufer in Kiel zur Realität werden könne, ist noch unklar, so Nowotka. Dies werde weniger von den technischen Möglichkeiten als davon abhängen, wie schnell sich die Regulatorik für den Schiffsverkehr ändere.