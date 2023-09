Polarlichter über Schleswig-Holstein: Schicken Sie uns Ihre Bilder!

Kiel. Polarlichter sind ein besonderes Himmelsschauspiel, für das so mancher nach Skandinavien reist. Doch in der Nacht von Sonntag auf Montag war dies nicht notwendig. Auch in Teilen Schleswig-Holsteins konnte man mit etwas Glück die Nordlichter bestaunen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits im Frühjahr hatte es in Schleswig-Holstein Sichtungen von Polarlichtern gegeben. Wie ein Sprecher des Instituts für Solar-Terrestrische Physik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt damals mitteilte, sind die aktuell vermehrten Sichtungen nicht ganz ungewöhnlich. Etwa alle elf Jahre, in einem sogenannten Sonnenzyklus, gebe es Phasen mit schwacher und mit starker Sonnenaktivität. Aktuell nähere man sich einem Maximum. Das nächste Maximum werde im Jahr 2025 erwartet.

Schönstes Polarlicht-Foto aus Schleswig-Holstein: Jetzt mitmachen

Sie haben in der Nacht auch Nordlichter über Schleswig-Holstein fotografiert? Dann laden Sie Ihr schönstes Polarlicht-Foto hier hoch. Der Upload funktioniert bis Dienstag, 26. September, 23.59 Uhr. Bitte beachten Sie, dass die Bilder aus technischen Gründen nur im Querformat (16:9) angezeigt werden können. Zu gewinnen gibt es bei der Fotoaktion nichts. Es geht nur um Ruhm und Ehre!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die schönsten Fotos unserer Leserinnen und Leser veröffentlichen wir hier in einer Bildergalerie.

Polarlicht-Wahrscheinlichkeit in den kommenden Tagen in SH

Auch in den kommenden Tagen stehen die Chancen gut, dass Polarlichter über Schleswig-Holstein auftauchen. Am Montag, Dienstag und Freitag ist laut der Aurora-App, die Polarlicht-Vorhersagen macht, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Nordlichter erscheinen.

Um Polarlichter zu sehen, müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Die Partikel, die das Leuchten erzeugen, entstehen bei Ausbrüchen auf der Sonne. Diese Partikel müssen aber nicht nur die korrekte Richtung einschlagen, um auf der Erde anzukommen, sondern auch stark genug sein, um in Deutschland sichtbar zu werden. Dabei kommt es auf das richtige Timing an: Kommen die Teilchen tagsüber an, bleiben sie unsichtbar – die Sonnenstrahlen sind zu hell. Die besten Chancen, Polarlichter in Schleswig-Holstein zu sehen, hat man im Frühjahr und Herbst.

Mit dpa.

KN