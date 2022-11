Frachter rammt Holtenauer Hochbrücken: Eine Kollision und ihre Folgen

Ein Frachter hat am Morgen die Holtenauer Hochbrücken in Kiel derart beschädigt, dass sie weiterhin für den Verkehr gesperrt sind. Welche Themen darüber hinaus heute noch wichtig sind, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten an der „Meri“. Dem Schiff, das bei der Durchfahrt der Hochbrücke in Kiel-Holtenau mit der Brücke kollidiert war.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn Kollege Frank Behling morgens vor dem Frühstück anruft, weiß man, es ist was Größeres passiert. So geschehen heute. Ein Schiff hat in der Nacht bei der Durchfahrt der Holtenauer Hochbrücken die Brückenunterseite geschrammt.

Die Folgen: fatal. Die für Pendler wichtige B503 bleibt bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Eine Ausnahmegenehmigung gibt es nur für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Fußgänger und Radfahrer sollen auf die Fähre „Adler 1″ ausweichen. Wann die Straße wieder befahrbar ist, lässt sich heute noch nicht abschätzen. Seien Sie sich aber sicher: Auf KN-online.de informieren wir Sie sofort, wenn uns Neuigkeiten hierzu vorliegen.

Was uns neben der Situation für Pendler beschäftigt: Wie es überhaupt zu der Kollision kommen konnte. Die Höhe der Holtenauer Hochbrücken sind den Beteiligten hinlänglich bekannt. Für den Transport des Krans durch den Nord-Ostsee-Kanal soll sogar eine Ausnahmegenehmigung vorgelegen haben. Ob es letztlich nun technisches oder menschliches Versagen war, konnte zur Stunde noch nicht geklärt werden. Immerhin - es wurde niemand verletzt. Hier bringen wir Sie auf den aktuellen Stand:

Auch wenn die Kollision mit der Brücke über den NOK das dominierende Thema des Tages ist, vernachlässigen wir andere Nachrichten nicht. Mein Kollege Florian Sötje steht mit der Polizei im Kontakt, um Ihnen mehr über die Messerstecherei am Hauptbahnhof Kiel mitteilen zu können. Und meine Sport-Kollegen Merle Schaack und Tamo Schwarz berichten für Sie vom THW Kiel, der in Barcelona auf wichtige Punkte in der Handball-Champions-League hofft. Mehr dazu in den folgenden Artikeln:

Unterwegs mit vielen Hunden – so sieht man den Dog-Walker Christoph Andres in Wäldern, am Strand, am Kanal oder durch die Felder laufen. © Quelle: Anja Rüstmann

Elf Hunde, ein Mann: Christoph Andres führt eine kleine Meute aus. Das macht er beruflich. Dank der Anschubhilfe der Agentur für Arbeit hat sich der 32-Jährige aus Schwentinental als Dog-Walker selbstständig gemacht. Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

