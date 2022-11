﻿Was gilt in SH? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den neuen Corona-Regeln

In Schleswig-Holstein fällt an diesem Donnerstag die Isolationspflicht für Corona-Erkrankte. Die Landesregierung setzt künftig verstärkt auf Eigenverantwortung. Ein paar Regeln gibt es aber auch künftig. Was im Detail gilt? Hier die wichtigsten Antworten.

Was galt bisher?

Bislang gab es einen Absonderungserlass des Landes. Demnach mussten alle, deren Selbsttest positiv ausgefallen war oder die in einer Teststation positiv auf Corona getestet wurden, sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Sie waren außerdem verpflichtet, das Ergebnis unverzüglich durch einen PCR-Test bei einer Teststation oder in einer Praxis bestätigen zu lassen. Fiel auch dieser Test positiv aus, galt eine fünftägige Absonderungspflicht.

Und wie ist es künftig?

Die Landesregierung hat es klar formuliert: Es gilt wieder mehr Eigenverantwortung. Wer positiv getestet ist und Krankheitssymptome hat, soll zu Hause bleiben. Darüber hinaus gilt für alle positiv Getesteten ab dem 6. Lebensjahr außerhalb der eigenen vier Wände in Innenräumen eine fünftägige Maskenpflicht – zum Beispiel im Supermarkt, aber auch in einem geschlossenen Festzelt. Außerhalb geschlossener Räume wird ihnen empfohlen, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten oder alternativ eine Maske aufzusetzen. Darüber hinaus greift für positiv getestete Besucher ein Betretungsverbot in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Ansammlungen ist trotz Maske möglichst fernzubleiben, der direkte Austausch mit anderen sollte reduziert werden.

Unter welchen Voraussetzungen gelten diese Regeln?

Ausschlaggebend sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums positive Tests bei einer Ärztin oder einem Arzt, in einem Testzentrum oder auch Selbsttests. Bei einem positiven Selbsttest ist eine PCR-Kontrolle im Testzentrum oder einer Praxis nicht mehr verpflichtend, jedoch weiterhin für einen offiziellen Genesenennachweis und mögliche Entschädigungsansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz erforderlich.

Was gilt für nachweislich Infizierte nach diesen fünf Tagen?

Auch dann empfiehlt ihnen die Landesregierung, in geschlossenen Innenräumen eine Maske aufzusetzen, bis sie mindestens 48 Stunden symptomfrei sind.

Wird das alles kontrolliert?

Kontrollen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums grundsätzlich möglich, aber flächendeckend nicht leistbar – „und auch nicht beabsichtigt“. Begründeten Verdachtsmomenten könnten die zuständigen Gesundheitsämter aber zum Anlass für Nachprüfungen nehmen – zum Beispiel, wenn sich viele Menschen gleichzeitig angesteckt haben.

Gibt es Regelungen für Kindergärten und Schulen?

Kinder, die positiv getestet wurden, dürfen an den ersten fünf Tagen weder Kitas noch Kinderpflegestellen betreten, da sie in der Regel keine Masken tragen. Positiv getestete Personen, die keine Maske tragen können, dürfen fünf Tage keine Schulen betreten.

Was bedeutet das für Beschäftigte?

Ein Beschäftigungsverbot gilt für Infizierte in Pflegeheimen und für mobile Pflegedienste: Besonders vulnerable Menschen sollen auf diese Weise geschützt werden. Für alle anderen gilt: Wer nachweislich infiziert ist, aber keine Symptome aufweist, darf ohne Weiteres am Arbeitsplatz erscheinen – zum Beispiel im Büro. Er muss dort allerdings Maske tragen. Das gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern. Sie dürfen trotz Infektion die Klinik betreten, weil man aufgrund ihrer Ausbildung davon ausgehen kann, dass sie Hygienestandards einhalten. Auch verfügen die Kliniken über eigene Hygienekonzepte. Übrigens haben Arbeitgeber die Möglichkeit, mit den Beschäftigten im Zuge des Arbeitsschutzes Homeoffice zu vereinbaren.

Wo in Deutschland gilt diese Neuregelung noch?

Schleswig-Holstein hat sich mit drei Bundesländern abgestimmt. In Bayern und Baden-Württemberg trat die Regelung bereits in Kraft, in Hessen wird sie erwartet. Darüber hinaus überlegt Sachsen, dem Beispiel zu folgen. Andere Länder, darunter Hamburg und Niedersachsen, sehen zurzeit von einer Lockerung ab.

Dürfen corona-infizierte, aber symptomfreie Schleswig-Holsteiner in Hamburg zur Arbeit?

Nein, in diesem Fall gelten die Hamburger Regeln – übrigens auch im umgekehrten Fall für Hamburger, die diesseits der Landesgrenzen einem Job nachgehen: Solange in der Hansestadt die Isolationspflicht gilt, werden sich corona-infizierte Hamburger isolieren müssen.

Warum hat sich Schleswig-Holstein für einen norddeutschen Alleingang entschieden?

Weil Mediziner der Landesregierung unisono dazu geraten haben. Weil die Impf- beziehungsweise Genesenenquote hoch ist. Weil sich das Land am Übergang von einer Pandemie zur Endemie befindet. Und nicht zuletzt weil dauerhaft freiheitseinschränkende Maßnahmen ein scharfes Schwert sind. Sie seien inzwischen weder verhältnismäßig, noch geboten, argumentiert Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). Es sei längst nicht mehr möglich, einzelne Infektionen zu erkennen und Infektionsketten zu brechen. „An Stelle einer staatlichen Regelung tritt wieder mehr Eigenverantwortung, wie beispielsweise auch bei einer Grippeerkrankung oder anderen ansteckenden Krankheiten“, sagt die Ministerin.

Darf ich trotz Infektion nach Hamburg zum Shoppingbummel oder ins Konzert, wenn ich zwar positiv getestet, aber symptomfrei bin?

Nein. Der Erlass gilt nur in Schleswig-Holstein – und auch hier sollten positiv Getestete Menschenansammlungen meiden. In anderen Bundesländern sind die dort gültigen Regelungen einzuhalten.

Darf ich als Corona-Infizierter ins Fitnessstudio?

Verboten ist es zumindest nicht, es gilt dann eine Maskenpflicht. Allerdings setzt die Landesregierung auf Rücksichtnahme und Eigenverantwortung – wie bei anderen ansteckenden Krankheiten auch.

Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen Isolation und Quarantäne?

Die Quarantäne ist eine zeitlich befristete Absonderung von Menschen, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, oder von Personen, die möglicherweise das Virus verbreiten können. Die Isolation ist eine behördlich angeordnete Maßnahme bei Erkrankten mit bestätigter Infektion.

Ist die Corona-Isolation in Schleswig-Holstein für alle Zeiten aufgehoben?

Nein, die Landesregierung behält sich ein Schlupfloch offen. Die neuen Regelungen sind bis zum Jahresende befristet, unter anderem weil das Virus noch einmal gefährlich mutieren könnte.