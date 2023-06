Frau bei Auseinandersetzung in Breitenfelde schwer verletzt

Polizeieinsatz in Elmshorn

Beamter bei Verfolgung von Verdächtigen schwer verletzt

Ein 25 Jahre alter Polizist ist in Elmshorn bei der Verfolgung mehrerer Tatverdächtiger erheblich verletzt worden. Er wurde am frühen Freitagmorgen mit Verletzungen am Kopf stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte.