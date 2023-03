﻿41-Jährige in Aumühle tot gefunden – Ehemann festgenommen

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag die Leiche einer 41 Jahre alten Frau in einer Wohnung in Aumühle gefunden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Der 53-Jährige Ehemann wurde festgenommen.

Aumühle. Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag die Leiche einer 41 Jahre alten Frau in einer Wohnung in der Großen Straße in Aumühle gefunden. Die Umstände lassen darauf schließen, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist, teilten die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Mordkommission der Polizeidirektion Lübeck am Donnerstag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als dringend tatverdächtig gilt der 53 Jahre alte Ehemann der Getöteten. Er hatte gegen 13 Uhr selbst einen Notruf abgesetzt und die Mitarbeiter der Leitstelle über den Tod seiner Frau informiert. Ob er zu diesem Zeitpunkt bereits weitere Angaben gemacht beziehungsweise eingeräumt hat, für den Tod seiner Frau verantwortlich zu sein, wollte Claudia Struck, Sprecherin der Polizeidirektion Lübeck, noch nicht sagen. Polizeibeamte fanden den Leichnam der Frau wenig später in der Wohnung.

53-Jähriger soll Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden

„Aufgrund der Gesamtumstände richtet sich der Tatverdacht jedoch gegen den Ehemann“, sagte Struck. Der 53-Jährige sei vorläufig festgenommen worden. Über ein Motiv für die mutmaßliche Gewalttat kann die Polizei noch keine Angaben machen. Bisher stünden die Ermittlungen noch ganz am Anfang, hieß es. Auch die Spurensicherung der Kriminalpolizei dauert aktuell noch an. Der Mann soll am Freitag im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Polizei mitteilte, hat das Paar mehrere Kinder. Wo sie sich zum Zeitpunkt des Todes ihrer Mutter aufhielten, ist gegenwärtig unklar. Polizeisprecherin Struck zufolge gebe es bislang aber keine Hinweise darauf, dass die Kinder während des mutmaßlichen Gewaltverbrechens anwesend waren.