Frau in Feuer gestorben: Brand wohl durch Zigarette entfacht

Das Jahr 2022 war ein Befreiungsschlag für die Hochzeitsbranche. So berichten es am Sonnabend viele der rund 60 Aussteller auf der „Herz an Herz“-Hochzeitsmesse im Ostseekai in Kiel. Und trotz Inflation und Energiekrise scheint sich noch kein Abschwung anzukündigen. Am Sonntag öffnet die Messe erneut.