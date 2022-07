Die Polizei hat am Dienstag eine Frauenleiche in einer Wohnung in Lübeck gefunden. Verdächtigt wird der Lebensgefährte. So laufen die Ermittlungen.

Tötungsdelikt Segebergstraße: Der tatverdächtige Lebensgefährte der 29-jährigen Getöteten wird in ein psychiatrisches Krankenhaus in Neustadt in Holstein gebracht.

Frau in Lübeck getötet: Tatverdächtiger kommt in psychiatrisches Krankenhaus

Lübeck. Am Dienstag, 12. Juli, machte die Polizei einen grausigen Fund: In der Segebergstraße in Lübeck entdeckten Polizeibeamte in einer Wohnung die Leiche einer 29-jährigen Frau.

Eigentlich wollten die Einsatzkräfte der Polizei nur nach dem Rechten sehen, da man sie wegen eines Streits alarmiert hatte. Als die Beamten die Wohnung überprüften, trafen sie den 41-jährigen Bewohner an. Der Wohnungsnehmer und Lebensgefährte der Verstorbenen steht im Verdacht, seine Freundin gewaltsam getötet zu haben. Aus diesem Grund wurde er am Mittwoch, 13. Juli, einem Haftrichter vorgeführt.

Die Vorwürfe gegen den Tatverdächtigen

Laut Polizei steht der 41-jährige Lebensgefährte unter dem dringenden Verdacht, die 29-Jährige bereits am vergangenen Wochenende durch Stiche in den Oberkörper getötet zu haben. Zum Tatablauf und Motiv werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht. Aufgrund der Gesamtumstände wird nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittlungen vermutet, dass der Lübecker bereits in der Nacht zum Sonntag, 10. Juli, seine Lebensgefährtin gewaltsam getötet haben dürfte. Das hätten erste gerichtsmedizinische Untersuchungen ergeben.

Lebensgefährte ist offenbar psychisch krank

Der Tatverdächtige wurde durch eine psychiatrische Sachverständige untersucht. Laut der vorläufigen Begutachtung muss davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte unter einer psychiatrischen Erkrankung leidet. Aus diesem Grund sei seine Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt erheblich vermindert gewesen. Das Amtsgericht Lübeck hat daher am Mittwoch, 13. Juli, auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl erlassen, woraufhin der Beschuldigte in ein psychiatrisches Krankenhaus in Neustadt in Holstein gebracht wurde.

Von Kim Kuizenga