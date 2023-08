﻿ Alleinerziehender Witwer erzählt vom Leben als „Working Dad“

Wenn der Partner stirbt, gerät das Leben der Hinterbliebenen aus den Fugen. Sascha Stockfisch erzählt seinen Weg und erklärt, wo er Nachholbedarf bei den Behörden sieht und warum der Verband alleinerziehender Mütter und Väter hilfreich ist.

Kiel/Bargteheide. Mit einem Schlag änderte sich das ganze Leben von Sascha Stockfisch: Ende Juli 2012 starb seine Frau – nur acht Wochen nach ihrer Krebs-Diagnose. Plötzlich stand der zu dem Zeitpunkt 38-Jährige mit drei kleinen Kindern – damals fünf, sieben und neun Jahre alt – alleine da. „Ich war bis dahin ein Wochenend-Papa, in der Woche war ich beruflich immer unterwegs, schlief in Hotels“, erinnert er sich. Seit dem Tod seiner Frau ist der Witwer „Working-Dad“, wie er sich selbst nennt. Ein Vater, der jeden Tag kämpft, um Kinder, Wohnung, Einkauf und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Geholfen hat ihm dabei der Verein für alleinerziehende Mütter und Väter in Kiel.