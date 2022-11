Frau stirbt trotz Reanimationsversuchen nach Unfall bei Hamwarde

Alle Bemühungen zahlreicher Einsatzkräfte waren vergeblich: Bei Hamwarde ist eine Frau mit ihrem Auto verunglückt. Möglicherweise war sie bereits vorher am Steuer zusammengebrochen.

Hamwarde. Möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls ist am Sonntagabend eine Autofahrerin verunglückt. Alarmierte Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten der Frau nicht mehr helfen. Sie starb trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Andere Menschen waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau aus Hamwarde vom Gut Hasenthal kommend auf einem landwirtschaftlichen Weg in Richtung Hamwarde unterwegs. Gegen 17 Uhr kam ihr Ford von der Fahrbahn ab und krachte in einen angrenzenden Knick. Dort fand ein Spaziergänger das Auto und entdeckte die leblose Frau hinter dem Steuer. Sofort setzte er einen Notruf ab, befreite die Seniorin aus dem Wagen und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Rettungskräfte auf der Strecke zwischen Hamwarde und dem Gut Hasenthal vor Ort. © Quelle: Timo Jann

Kurz darauf trafen zunächst Hamwardes Feuerwehrleute ein, die die Reanimation übernahmen, wenig später auch das Notarztteam aus Geesthacht, das die Maßnahmen fortführte und die Polizei. Doch die Retter konnten die Frau nicht ins Leben zurückholen. Die Versuche wurden schließlich erfolglos abgebrochen.

Die Polizei versucht jetzt die Hintergründe zu klären. Ein Notfallseelsorger rückte nach Einsatzende an und betreute Angehörige der Frau und Einsatzkräfte.

