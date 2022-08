﻿Frauennotruf Kiel warnt: Immer mehr Fälle von „Date Rape“

Kiel. Verabredungen über eine Dating-App sind für viele ganz normal. Die Gefahr, dass es dabei zu sexuellen Übergriffen kommt, ist in der Pandemie allerdings deutlich gestiegen. „Das ist ein zunehmendes Problem“, sagt Andrea Langmaack von der Frauenberatungsstelle bei sexueller Gewalt in der Landeshauptstadt.

Allein der Frauennotruf Kiel hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren mindestens 100 Frauen zum Thema „Date Rape“ beraten. Mit dem Begriff werden Fälle bezeichnet, bei denen es bei einer einvernehmlich eingegangenen Verabredung zu erzwungenem Geschlechtsverkehr oder ungewollten sexuellen Handlungen kommt.

Jeder Dritte sucht heute online nach einem Partner

Solche Fälle tauchten zwar schon seit Jahren in der Beratungsarbeit auf, Corona habe die Lage aber verschärft. „Während der Pandemie sind Dating-Apps noch mal ein wichtigeres Mittel geworden, um sich kennenzulernen“, sagt Diplom-Pädagogin Claudia Bull vom Frauennotruf.

Laut einer aktuellen Befragung des Digitalverbands Bitkom flirtet jeder dritte Internetnutzer über Online-Dating-Dienste – Männer und Frauen gleichermaßen. 63 Prozent sagen, dass sie ohne diese Angebote während Corona keine neuen Leute kennengelernt hätten.

Ein Problem ist laut den Expertinnen, dass digitale Profile es übergriffigen Personen leichter machen, ihre Identität zu verbergen. Im Lockdown sei es zeitweise nicht mehr möglich gewesen, sich an neutralen Orten wie in Restaurants oder Bars zu verabreden, sagt Bull. Stattdessen fanden Treffen häufiger in Wohnungen statt, was die Gefahr für Übergriffe erhöhte, in eine Dating-Falle zu geraten.

Eine Umfrage des Recherche-Formats „Vollbild“ vom Südwestdeutschen Rundfunk unter bundesweit mehr als 600 Beratungsstellen ergab, dass viele der Einrichtungen in der Pandemie vermehrt Meldungen zu Date Rape erhalten haben. Wie groß das Problem wirklich ist, lässt sich kaum abschätzen, da es dazu keine offiziellen Zahlen gibt.

LKA erfasst „Date Rape“ nicht statistisch

Auch dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein liegen bisher keine belastbaren Erkenntnisse zu einem Plus an Fällen von Date Rape vor, so eine Sprecherin. Solche Übergriffe gehen zwar in die polizeiliche Kriminalstatistik als angezeigtes Sexualdelikt ein, werden aber nicht gesondert erfasst.

Insgesamt ist die Zahl der Sexualdelikte in Schleswig-Holstein seit 2019 von 2451 auf 3213 gemeldete Straftaten im vergangenen Jahr gestiegen. Darunter waren 2021 rund 520 Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexueller Übergriffe.

Zwar holten sich immer mehr Frauen nach solchen Erlebnissen Hilfe, die Fachberaterinnen vom Frauennotruf gehen aber nach wie vor von einer hohen Dunkelziffer aus, weil viele Opfer mit Scham- und Schuldgefühlen kämpfen. „Mir ist es aber wichtig, zu betonen: Frauen haben keine Schuld, wenn Männer sich grenzverletzend verhalten“, so Langmaack. Selbst wenn sich zwei Menschen explizit über eine Dating-App vorher zum Geschlechtsverkehr verabredet haben, habe die Frau jederzeit das Recht das doch abzulehnen.