Kiel. Die Partnersuche läuft immer häufiger über Apps wie Tinder, Bumble oder OKCupid. Doch das Kennenlernen geht nicht immer gut aus. In Kiel wandten sich in der Pandemiezeit vermehrt Frauen an den Frauennotruf, die im Zuge des Online-Datings sexuell angegriffen wurden, erzählen die Fachberaterinnen Andrea Langmaack und Claudia Bull im Interview.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie häufig haben Sie beim Frauennotruf mit Fällen von sexuellen Übergriffen bei Treffen zu tun, die über Apps wie Tinder und Co. verabredet wurden?

Andrea Langmaack: Im vergangenen Jahr hatten wir insgesamt rund 1300 Ratsuchende bei uns. Wir erheben zwar nicht statistisch, wie die Frauen, die übergriffige Person kennengelernt haben, aber die Kolleginnen konnten sich an mindestens 100 Beratungen zum Thema ,Date Rape' in den letzten zweieinhalb Jahren erinnern. Das ist ein zunehmendes Problem, weil es normal geworden ist, Kontakte über Dating-Apps herzustellen. Wir kennen aber auch viele Menschen, die sich auf diesem Weg kennengelernt haben, ohne dass es zu Übergriffen gekommen ist.

Machen Dating-Apps es Tätern einfacher, Opfer zu finden, weil sie nicht ihre echte Identität im Profil zeigen müssen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Langmaack: Apps sind ein zusätzliches Mittel, um Kontakte zu knüpfen und ermöglichen es übergriffigen Personen leichter ihre Identität zu verbergen. Dass es bei Verabredungen zu sexualisierter Gewalt kommt, ist allerdings ein gesamtgesellschaftliches Problem.

Lesen Sie auch

Bull: In der Pandemie sind Dating-Apps noch wichtiger geworden

Warum hat gerade in der Coronazeit die Fallzahl der Übergriffe bei Verabredungen über Apps zugenommen?

Claudia Bull: Während der Pandemie sind Dating-Apps noch mal ein wichtigeres Mittel geworden, um sich kennenzulernen. Gerade in Zeiten des Lockdowns sind ganz viele Möglichkeiten weggefallen, andere Menschen kennenzulernen. Sie konnten nicht zu Veranstaltungen gehen, in die Disco oder ins Café. Auch die Möglichkeit, sich außerhalb einer Wohnung zu treffen, waren zeitweise beschränkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim ersten Rendezvous sollten Singles sich also lieber im öffentlichen Raum treffen und nicht in einer fremden Wohnung?

Langmaack: Es ist schon gut, sich bei den ersten Dates nicht gleich ganz allein zu treffen, sondern den anderen Menschen erst einmal an einem öffentlichen Ort kennenzulernen. Aber wir wissen auch, dass 69 Prozent der von Gewalt betroffenen Frauen die Tatpersonen kennen und es auch bei späteren Verabredungen zu Übergriffen kommen kann.

So kann man die eigene Sicherheit beim Dating erhöhen

Welche Tipps haben Sie noch für eine höhere Sicherheit beim Dating?

Langmaack: Es ist gut, vorher eine andere Person zu informieren, wo ich hingehe und wen ich treffen will. Frauen können auch vereinbaren, dass eine Freundin sie zu einer bestimmten Zeit anruft, um zu hören, ob alles in Ordnung ist. Zudem sollten Frauen vorsichtig sein mit Getränken, die nicht geschlossen waren. Frauen erzählen sehr häufig in der Beratung, dass sie gar nicht so viel Alkohol getrunken haben, aber einen kompletten Filmriss hatten. K.o.-Tropfen sind nach wie vor ein großes Problem.

So hilft der Frauennotruf Die Frauenberatungsstelle bei sexueller Gewalt in Kiel ist montags zwischen 14 und 16 Uhr und dienstags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr unter Telefon 0431/91 144 zu erreichen, die Zweigstelle im Kreis Plön unter Tel. 4 342/309 939. Der Frauennotruf kann auch per Mail an info@frauennotruf-kiel.de angeschrieben werden. Die Pädagoginnen und Psychologinnen beraten anonym. Sie begleiten Betroffene zudem in Strafverfahren. Auch Angehörige von Opfern bekommen dort Unterstützung. An das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ mit der Nummer 08 000/116 016 können Betroffene sich rund um die Uhr wenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Dunkelziffer beim Thema ,Date Rape’ dürfte hoch sein, weil sich sicher nicht alle Frauen nach einem Übergriff trauen, sich Hilfe zu holen. Inwiefern ist das Hemmnis umso höher, weil sich die Frauen selbst mit dem Täter verabredet haben?

Langmaack: Fast alle Frauen haben Schuld- und Schamgefühle. Mir ist es aber wichtig, zu betonen: Frauen haben keine Schuld, wenn Männer sich grenzverletzend verhalten. Die Verantwortung trägt alleine die übergriffige Person!

Bull: Tatsächlich müssen viele Frauen sich anhören: ,Warum bist du da auch hingegangen? Bei solchen Dating-Apps ist es doch klar, worauf es hinausläuft.' Selbst wenn sie sich explizit vorher zum Sex verabredet haben, hat die Frau jederzeit das Recht es sich anders zu überlegen und der Mann hat dies zu akzeptieren.

Langmaack: Nur Ja heißt Ja – alles andere ist Gewalt und eine Straftat. Selbst wenn eine Frau schon nackt ausgezogen sein sollte und dann nicht mehr möchte, heißt das nicht: Nur weil sie so weit gegangen ist, hat das Gegenüber ein Recht darauf. Das gilt genauso in der Ehe oder in der Partnerschaft, wo Übergriffe oftmals nicht angezeigt werden.

Bull: Wir erleben im Zusammenhang mit Date Rapes häufiger, dass Menschen zuerst miteinander Sex hatten, der für beide Seiten in Ordnung war. Aber der Mann dann eine sexuelle Fantasie durchsetzen wollte – oft entgegen vorherigen Absprachen über Praktiken, die die Frauen klar abgelehnt haben.

Bull: Nachfragen, wenn man sich nicht sicher ist, was man darf

Von Männerseite ist bei Diskussionen über das Thema sexueller Konsens häufig zu hören, dass sie ja gar nicht mehr wissen, was sie dürfen und was nicht…

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bull: Wenn man sich nicht sicher ist, was man darf, dann fragt man nach. Was ist daran schlimm, zu sagen: Fühlst du das gerade auch? Möchtest du mit mir schlafen? Bist du bereit dazu? Es geht darum, etwas einvernehmlich miteinander zu genießen.

Bei der Dating-App Tinder können Nutzer nach dem Treffen das Match lösen. Die Frau hat so keine Möglichkeit mehr, ihn zu kontaktieren und das Profil direkt zu melden, wenn sie vorher keinen Screenshot gemacht hat. Wie sehr hindert das Betroffene daran, eine Tat anzuzeigen?

Langmaack: Betroffene denken manchmal, dass sie nichts in der Hand haben und dass eine Anzeige hoffnungslos sei. Aber: Die Polizei hat ihre Mittel und Wege, solche Dinge zu rekonstruieren.

Bull: Wir möchten Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, ermutigen, mit dem Erlebten nicht allein zu bleiben und sich Hilfe zu holen. Wir bieten ihnen gerne Beratung an.