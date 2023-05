﻿Fregatte der russischen Schwarzmeerflotte in der Ostsee eingetroffen

Puttgarden. Russlands Schwarzmeerflotte ist seit 2015 massiv aufgerüstet worden. Herzstück sind drei neue Fregatten der „Admiral Grigorovich“-Klasse. Das Typschiff ist am Montag überraschend in der Ostsee aufgetaucht.

Die vergangenen 20 Monate haben an dem Schiff ihre Spuren hinterlassen. Der graue Anstrich ist verwittert und ausgeblichen. An einigen Stellen ist Rost zu sehen. Die 124 Meter lange Fregatte war fast 20 Monate im Einsatz.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Das Typschiff ist eigentlich der Stolz der Schwarzmeerflotte und in Sewastopol auf der Krim beheimatet. Seit Oktober 2021 war das Schiff aber Teil des Mittelmeer-Geschwaders. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wurde dem Schiff 2022 der Rückweg ins Schwarze Meer versperrt. Die Türkei lehnte alle Anfragen Russlands auf Durchfahrt durch den Bosporus mit Verweis auf den Vertrag von Montreux und die Sperrung der Wasserstraße für Kriegsparteien ab.

„Deshalb ist die Fahrt des Schiffes in die Ostsee der Lage der russischen Häfen geschuldet. Russland hat am Mittelmeer keine Häfen mit Werften. Deshalb muss das Schiff um Europa herum in die Ostsee geholt werden“, erklärt Sebastian Bruns vom Kieler Institut für Sicherheitspolitik.

Kaliningrad ist der nächste sichere Hafen

Fast vier Wochen ist die Fregatte seit dem Auslaufen aus dem syrischen Hafen Tartus schon unterwegs. Am 22. April hatte sie Gibraltar passiert. In Kaliningrad soll das Schiff nun überholt werden. Dort war die Fregatte 2010 bis 2016 auch gebaut worden.

Russischer Angriff vor Gedenktag: Todesopfer und eskalierende Spannungen in der Ukraine Die Ukraine meldete eine großangelegte Angriffswelle und rechnet mit intensiverem Beschuss, vor allem auf Bachmut. © Quelle: Reuters

Die Rückführung der „Admiral Grigorovich“ nutzte die russische Marine in den vergangenen Tagen für ein groß angelegtes Seemanöver. Zwei Korvetten der Baltischen Flotte und ein Tanker der Nordflotte begleiteten das Kampfschiff auf dem Weg von Syrien in die Ostsee.

„Das zeigt, dass Russland dies als Gelegenheit nimmt und wieder zeigt, wie man die Seegebiete verbindet und gemeinsam denkt“, so Bruns.

Fast ein Dutzend russische Einheiten ausgelaufen

Drei Schlepper der Marine, zwei Raketenkorvetten und ein Forschungsschiff haben die Ostsee verlassen und in der Nordsee geübt. Aus dem Nordmeer sind ebenfalls russische Marineschiffe ausgelaufen. Damit hatte die russische Marine erstmals fast ein Dutzend Einheiten in der Nordsee, im Ärmelkanal und der Norwegensee versammelt. Hinzu kamen noch Forschungsschiffe, die dort ebenfalls gesichtet wurden.

Dänische Marine ließ Fregatten auslaufen

Die Fahrt der „Admiral Grigorovich“ wurde auch von der Nato aufmerksam verfolgt. Seit der vergangenen Woche sind nicht nur die Einheiten der dänischen Marine im Dauereinsatz. Auch Fregatten eines von Deutschland geführten Nato-Einsatzverbandes beobachteten die russischen Schiffe.

Als in der Nacht zum Montag die „Admiral Grigorovich“ sowie die beiden Korvetten „Soobrazitelny“ und „Stoiky“ bei Skagen in die Ostsee einliefen, übernahmen die dänischen Fregatten „Thetis“ und „Peter Willemoes“ die Beschattung.

Die Bundespolizei schickte das Einsatzschiff „Potsdam“ zur Beobachtung. Schweden hatte ein Aufklärungsflugzeug in der Luft.

Die mit Marschflugkörpern sowie Anti-Schiff- und Flugabwehrwaffen ausgerüstete Fregatte ist jetzt schon die zweite Einheit der Schwarzmeerflotte, die in der Ostsee gestrandet ist. Seit dem Winter ist bereits das U-Boot „Novorossiysk“ in St. Petersburg.

Die Präsenz der russischen Marine im Mittelmeer ist in den vergangenen Wochen deutlich geschrumpft. Bei Kriegsbeginn im Frühjahr 2022 waren noch zwei Kreuzer und zahlreiche Zerstörer und Fregatten Russlands im Mittelmeer.

Die „Admiral Grigorovich“ war dort das letzte größere Kampfschiff. Es wurde im April durch die Fregatte „Admiral Gorshkov“ von der Nordflotte aus Murmansk abgelöst.

Dieser Artikel ist zuerst in den „Kieler Nachrichten“ erschienen.