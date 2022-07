﻿Fregatte „Sachsen“ der Marine testet erstmals Laserwaffe auf der Ostsee

Fächer, Semester, Studiendauer? In Kiel buhlen drei große Hochschulen um die Gunst der Studierenden – und ziehen doch ganz unterschiedliche Typen an. Wer studiert am längsten? Und in welchen Fächern sind die meisten weiblichen, wo die männlichen Studis am Start? Wir haben die Übersicht – und einige spannende Erkenntnisse.