﻿Fregatte „Sachsen“ zerstört auf der Ostsee erstmals Drohne mit Laserwaffe

Fregatte „Sachsen" mit der neuen Laserwaffe von Rheinmetall und MBDA an Bord.

Kiel. Die Einführung von Laserwaffen ist eines der Zukunftsprojekte bei Seestreitkräften in aller Welt. Von San Diego bis Kiel laufen entsprechende Tests. Die Fregatte „Sachsen“ hat dabei erstmals eine Drohne abgeschossen.

Der Abschuss ereignete sich am 30. August bei der Erprobung der neuen Waffe auf der Ostsee vor dem Truppenübungsplatz Putlos in der Hohwachter Bucht.

Die Erfolgsmeldung über den Abschuss kam nicht etwa von der Marine, sondern vom Rüstungskonzernen Rheinmetall. Die Düsseldorfer Wehrtechnikschmiede hat zusammen mit der bayrischen Firma MBDA Deutschland eine Arbeitsgemeinschaft gebildet.

Die Fregatte "Sachsen" wurde für die Erprobung ausgewählt, da sie für die Luftverteidigung optimiert ist. Überwacht wird die noch bis Mitte 2023 laufende Laser-Kampagne durch die Wehrtechnische Dienststelle 71 in Eckernförde.

Das Waffensystem wurde in einem Container geliefert und auf dem Mitteldeck der Fregatte an der Backbordseite montiert. Das brachte aber auch einen Nachteil mit sich. Der Bereich auf dem Schiff ist für die Seeziel-Flugkörper des Typs Harpoon reserviert. Dieses Waffensystem kann die Fregatte nun wegen des Lasers aber nicht mehr mitnehmen.

Einsatz des Lasers auch gegen kleine Motorboote geplant

Der Laser soll nach dem erfolgreichen Drohnenabschuss in weiteren Tests bis Sommer 2023 auch gegen andere Bedrohungen getestet werden. Mit ihm sollen auch kleine Motorboote oder Flugkörper bekämpft werden.

„Die Hauptkomponenten des Demonstrators stellen absolute Hochtechnologie dar. Diese basiert zwar auf jahrelanger Forschung innerhalb der beteiligten Häuser, viele Systembestandteile des Demonstrators wurden aber speziell für das Projekt entwickelt und sind in dieser Form zum ersten Mal miteinander kombiniert worden“, so Thomas Baumgärtel, Projektleiter Marinedemonstrator bei der Rheinmetall Waffe und Munition Gmbh.

Im November 2021 startete laut Rheinmetall die gemeinsame Integrations- und Testphase des Marinedemonstrators, die das Integrationsteam der ARGE mit einem erfolgreichen Factory Acceptance Test (FAT) auf dem Erprobungsgelände in Unterlüß abschloss.

Danach folgte der Transport zur Fregatte und die Integration des Demonstrators mit dem Container auf der Fregatte „Sachsen“ in Kiel. Dafür wurde während der Kieler Woche das Marinearsenal in Kiel genutzt.

Im Juli 2022 fand die erste Testkampagne in der Eckernförder Bucht vor dem Stützpunkt der Wehrtechnischen Dienststelle 71 (WTD 71) in Surendorf statt. Im Rahmen der Versuche wurde die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Sensoren nachgewiesen.

Laserwaffe in die Fregatte integriert

Dazu gehörte auch die elektrooptische Sensorik der ARGE und des Radars. Zudem erfolgte die Erprobung des Zusammenspiels aller Komponenten und Verfahren zwischen der Industrie und der Besatzung sowie den Systemen an Bord der „Sachsen“.

„Die enge Zusammenarbeit mit dem Bordkommando der Fregatte ’Sachsen’ ermöglichte uns den direkten Austausch mit dem zukünftigen Nutzer. So sind viele Anregungen der Marine bereits direkt eingearbeitet worden oder werden in einer späteren Entwicklung umgesetzt“, so Daniel Gruber, Projektleiter Marinedemonstrator bei MBDA Deutschland und Markus Jung, Leiter Entwicklung Strahlenwaffen bei Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

Die Zusammenarbeit der beiden ARGE-Partner MBDA und Rheinmetall habe wesentlich dazu beigetragen, dass das Vorhaben so reibungslos funktionierte.

Die erste Phase der Erprobung bildete den Nachweis des Hochenergielasers (HEL) für den Nahbereich der Fregatte. Die „Sachsen“ wird dabei für weitere Fahrten auch in die Ostsee kommen.

Auch Drohnenschwärme sollen abgewehrt werden

Bei den weiteren Erprobungen sollen die Voraussetzungen für einen baldigen Einsatz von Laserwaffen in der Marine geschaffen werden. Die Industrie will die Systeme möglichst bald für Einsätze bereitstellen.

Besonders für den Abschuss von Drohnenschwärmen eignen sich Laser, da sie bei der Munition ohne Limitierung sind. Ähnliche Systeme werden auch in der US Navy in San Diego auf Zerstörern erprobt.

Solange die Stromversorgung funktioniert, kann das System ohne Begrenzung an Bord eingesetzt werden. Deshalb gehört auch die Abwehr von Drohnen-Schwärmen zum Programm für Putlos.

Die Leistung der neuen Laserwaffe soll noch bei 20 Kilowatt liegen. Bei den Unternehmen sind aber auch schon Systeme mit einer Leistung von 100 Kilowatt in der Entwicklung.