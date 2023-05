﻿Freie Dorfschule Lübeck klagt gegen das Kieler Bildungsministerium

Lübeck. Mit zwei Klagen wehrt sich die Freie Dorfschule Lübeck gegen die vom Kieler Bildungsministerium angeordnete Schließung. Sowohl gegen die Streichung der staatlichen Zuschüsse als auch gegen den Widerruf der Schulgenehmigung sind Klagen vor dem Verwaltungsgericht Schleswig eingegangen, erklärt ein Gerichtssprecher. Andrea Buchholz, Leiterin der Schule, hatte den Rechtsweg bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend angekündigt.

Eilverfahren schiebt den Termin der Schließung auf

Zugleich wurde am Mittwoch, 24. Mai, ein Eilverfahren gegen die Schließung beantragt. Mit dem Eilverfahren besteht einstweiliger Rechtsschutz gegen die Schließung, die für Freitag, 26. Mai, geplant war. Dieser Antrag hat eine aufschiebende Wirkung bis zur Gerichtsentscheidung im Eilverfahren. „Eine Schließung wäre dann erst nach Abschluss des gerichtlichen Eilverfahrens möglich“, bestätigte ein Ministeriumssprecher auf LN-Anfrage.

Schulleiterin Andrea Buchholz klagt gegen die Streichung der Zuschüsse und gegen den Widerruf der Schulgenehmigung. © Quelle: Markus Scholz/dpa

„Der Antrag ist mit einem umfangreichen Schriftsatz begründet worden“, sagt ein Sprecher des Bildungsministeriums, „wir haben eine Woche Zeit für eine Gegenerklärung.“ Bis zu einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts werde die angeordnete Schließung nicht durchgesetzt.

Das Kieler Bildungsministerium hatte am 19. Mai die Genehmigung für die kleine Schule, die 2015 gegründet worden war, wegen gravierender Mängel widerrufen. Schüler und Lehrkräfte sollen selten vor Ort gewesen sein, obwohl das Schulgesetz eine Präsenzpflicht verlangt. „Hier drängt sich der Verdacht auf, dass Eltern ihre Kinder an dieser Schule angemeldet haben, um die Schulpflicht zu umgehen“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Einige Eltern wenden sich an die Schulräte

Wegen der ungewissen Zukunft der Einrichtung im Westen Lübecks suchen einige Eltern bereits Hilfe durch die Lübecker Schulräte. „Eltern haben sich an uns gewandt“, bestätigt Schulrat Stefan Beeg auf LN-Anfrage, „wir sind unterstützend und vermittelnd tätig.“ Gut die Hälfte der 55 Kinder, die an der Freien Dorfschule angemeldet sind, stammt aus Lübeck. Es sei kein Problem, diese Schülerinnen und Schüler an andere Schulen zu vermitteln. Schulrat Beeg hat eine Dienstversammlung in dieser Woche genutzt, um das Thema bei Schulleiterinnen und Schulleitern anzusprechen.

Dass diese Kinder nach einer Schließung der Freien Schule völlig vom Radar verschwinden, sei ausgeschlossen, versichert der Schulrat: „Wir können die Schulpflicht kontrollieren – und wir werden sie im Interesse der Kinder sicherstellen.“

Bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend verteilte die Schule Statements an die Medien. Nachbarn der Wohnanlage verfolgten das Geschehen. © Quelle: Markus Scholz/dpa

Die Freie Dorfschule Lübeck sieht sich als Opfer der Schulpolitik von Karin Prien. 2015 habe das Bildungsministerium das Konzept genehmigt, das seitdem lediglich fortgeschrieben worden sei. „Diese Fortschreibungen wurden dem Ministerium jeweils vorgelegt“, erklärt Schulleiterin Buchholz in einem Statement. Auch in Auseinandersetzungen um das Konzept habe das Ministerium zu den jetzt monierten Punkten nichts vorgetragen und es hätte schon lange, wenn es erforderlich gewesen wäre, die Genehmigung entziehen können, so Buchholz. Dieses Konzept beinhalte digitales Lernen und Lernen an außerschulischen Lernorten.

Schulleiterin: Ministerium will Fehler korrigieren

Die Schulleiterin vermutet, dass „das Ministerium offensichtlich mit der Genehmigung unseres Konzeptes aus seiner heutigen Sicht fehlerhaft gearbeitet hat. Nun versucht das Ministerium diesen Fehler wieder zu korrigieren, indem es unsere Schule schließt.“ Das Kieler Bildungsministerium widerspricht: „Diese Darstellung ist nicht zutreffend. Es gab im Vorfeld des Widerrufs der Ersatzschulgenehmigung eine Vielzahl von Hinweisen des Ministeriums. Ebenfalls sind in der Ersatzschulgenehmigung vom 31. Juli 2015 zahlreiche Auflagen aufgeführt, die von der Schule nicht erfüllt wurden.“

Die Kinder und Jugendlichen, die hier unterrichtet werden, sind zwischen fünf und 18 Jahre alt. „Wir führen zur Hauptschul- und Realschulprüfung“, heißt es auf der Internetseite der Schule, „in Vorbereitung ist der Abschluss Hochschulreife.“ Im Sommer 2015 startete die Freie Schule im früheren Herrenhaus auf dem Gut Mori mit 15 Kindern und sieben Lehrkräften in Teilzeit. Im Schuljahr 2018/2019 wurden 22 Kinder unterrichtet, ebenso im Schuljahr 2020/2021. Im Schuljahr 2022/2023 schnellte die Zahl laut amtlicher Schulstatistik der Hansestadt dann auf 53 Schülerinnen und Schüler hoch.

Die Nachfrage sei ungebremst, berichtet Schulleiterin Buchholz in einem Pressestatement: „Selbst in dieser im Moment denkwürdigen Situation verzeichnen wir einen immensen Anstieg an Nachfragen sowohl an Schulplätzen als auch an Arbeitsplätzen.“

