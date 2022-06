Erst neun Jahre alt, aber schon Mühlenexperte: Arthur Rohardt aus Blumenthal gibt im Freilichtmuseum Molfsee als ehrenamtlicher Mitarbeiter Mühlenführungen. Warum ihn Mühlen so faszinieren, was ihm an den Führungen Spaß macht und wofür man eine Pike braucht.

