﻿Das können Sie am 26. und 27. November in Schleswig-Holstein unternehmen

Glühwein, Mutzen und Schmuck für die heimische Tanne: Das finden Sie seit Montag auf den vielen Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein. Wir stellen die schönsten Märkte in der Region vor und liefern weitere Tipps und Termine für das erste Adventswochenende am 26. und 27. November.

Am ersten Adventswochenende wird es weihnachtlich in Schleswig-Holstein. Tipps und Termine für den 26. und 27. November in Kiel und der Region finden Sie im Blick in Wochenende.

Schleswig-Holstein. Am ersten Adventswochenende kann man sich in Schleswig-Holstein gut auf die Weihnachtszeit einstimmen – nicht nur auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten in der Region. Doch auch, wer noch nicht an die bevorstehenden Feiertage denken möchte, kann das eine oder andere erleben. Was Sie am 26. und 27. November in Kiel und der Region unternehmen können, erfahren Sie hier.

Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein

Wo wir schon beim Thema Weihnachten sind: Unsere interaktive Übersicht zeigt die schönsten Weihnachtsmärkte rund um Kiel, Rendsburg, Eckernförde, Segeberg und Neumünster. Dazu finden Sie Informationen zu Öffnungszeiten und Eintritt – perfekt für Ihren nächsten Besuch.

Adventsmeile in Dänischenhagen

Auch in Dänischenhagen zieht Weihnachten ein: Am Sonnabend geht die dortige Adventsmeile von 10 bis 18 Uhr in ihren zweiten und finalen Tag (besucht werden kann sie bereits am Freitag von 10 bis 20 Uhr). Die 15. Adventsmeile lädt zu vielen Entdeckungen im Ort ein. Wie immer können Teilnehmende, die alle Stände besuchen, etwas gewinnen.

Weihnachtliches Hörspiel in Wankendorf

Das Hörspielensembles Die drei Herren tritt am Sonntag, 27. November, in Wankendorf auf. "Mit einem klassischen Weihnachtshörspiel, einer amüsant-bösen Rahmenhandlung und ein paar live gespielten Weihnachtsliedern werden die drei Herren das Familienzentrum Wankendorf ins Wanken bringen", heißt es in der Ankündigung.

Am 1. Advent um 15.30 Uhr geht es los im AWO-Zentrum, Kirchtor 18. Kaffee, Tee und Kuchen gibt es gegen eine Spende, ein Teil des Eintritts spenden die Künstler für den Kleine-Anna-Kreis, der Kinder aus finanzschwachen Familien unterstützt. Karten für zwölf Euro gibt es bei Tabak-Schlüter/Rewe Wankendorf.

Studio-Kino in Kiel: „Best of“ des Naturfilmfestivals Green Screen

Von Texas über Kanada bis zu magischen Momenten in der heimischen Tierwelt: Das Internationale Naturfilmfestival Green Screen kommt mit einer Auswahl der besten Filme des Jahres am Sonnabend nach Kiel. Gezeigt wird das "Best of" um 14 und um 17 Uhr im Studio Filmtheater am Dreiecksplatz. Der Eintritt kostet 16,90 Euro (ermäßigt 14,90 Euro). Karten gibt es nicht im Kino, sondern nur online unter www.outdoor-ticket.net.

Skaten auf dem Rollerfestival in Kiel

Seit Mitte November läuft das Rollerfestival in Kiel. Um Energie zu sparen, kann man am Ostseekai in diesem Jahr zwar nicht Schlittschuhlaufen, dafür aber auf Rollen unterwegs sein – auch an diesem Wochenende. Sonnabends ist von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen für anderthalb Stunden Rollschuhlaufen 4,50 Euro, Kinder vier Euro. Alles Weitere zu Rollschuhbahn und Skateboard-Rampe finden Sie im Artikel zum Rollerfestival.

In Kiel-Gaarden: Schaulaufen der Rollkunstläufer

Wer lieber anderen beim Rollschuhlaufen zusehen möchte, als es selbst zu testen, wird beim Schaulaufen der Rollkunstsparte des TuS Gaarden Kiel fündig. Am Sonnabend wird es eine Vorstellung um 15 Uhr und um 19 Uhr geben, am Sonntag präsentieren sich die Sportlerinnen und Sportler um 16 Uhr. Das Schaulaufen findet in der Stralsundhalle im Winterbeker Weg 47 statt. Der Eintritt beträgt 7 Euro, für Kinder bis 12 Jahre gilt ein ermäßigter Preis von 4 Euro.

Sehenswerte Ausstellungen in Kiel und der Region

Sie möchten am Wochenende einen künstlerischen Streifzug abseits der Museen machen? Fotografien, Malerei und Objekte gibt es in Galerien in Kiel und der Umgebung zu sehen, etwa im Atelierhaus, dem Atelier von Birgit Brab, dem Freya-Frahm-Haus Laboe und der Eckernförder Carlshöhe. Wann die Galerien geöffnet haben, erfahren Sie in unserem Galerie-Rundgang.

THW Kiel gegen VfL Gummersbach im KN-Liveticker

In der Handball-Bundesliga trifft der THW Kiel am Sonntagnachmittag um 14 Uhr auf den VfL Gummersbach. Falls Sie nicht persönlich in der Wunderino-Arena vor Ort sind, können Sie das Spiel im Liveticker auf KN-online.de verfolgen.

Konzerte in Kiel und Region

Peter Piek (Pop), am Sonnabend, 26. November, um 20 Uhr im Prinz Willy (Lutherstraße 9, Kiel), Eintritt: 2 Euro + Spende

Besides + Lorimer Burst (Rock), am Sonnabend, 26. November, um 20 Uhr im Medusa (Medusastraße 16, Kiel), Eintritt: keine Angabe

Neele Frederike Maak und Masae Nomura (Adventskonzert) am Sonntag, 27. November um 18 Uhr im Landestheater Rendsburg (Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz 1), Eintritt: ab 6 Euro

Das erste Adventskonzert auf dem Kieler Carillon wird am Sonnabend, 26. November, um 11 Uhr von Glockenspieler Gerd Heinrich gespielt. Es steht unter dem Titel "Tochter Zion, freue dich".

„Herz an Herz“: Hochzeitsmesse in Kiel

Zum ersten Mal kommt die Hochzeitsmesse "Herz an Herz" nach Kiel: Am Sonnabend und Sonntag präsentieren sich von 10 bis 17 Uhr rund 50 Aussteller im Kreuzfahrtterminal am Ostseekai. Neben Eventmanagern finden sich viele verschiedene Aussteller auf der Messe, zum Beispiel mit Angeboten für Braut-, Herren- und Abendmode, Schmuck und Accessoires, sowie Gastronomie und Hotelerie. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben in Begleitung von Erwachsenen freien Eintritt.

Flohmärkte in Schleswig-Holstein

Flohmärkte finden häufig unter freiem Himmel statt – eine erfrischende Angelegenheit in dieser Jahreszeit. Am Sonntag, 27. November, können Sie in Kiel und Region trotzdem noch einige besuchen. Welche Flohmärkte das sind, erfahren Sie hier.

Mangas in der Stadtteilbücherei in Kiel-Gaarden

Wer sich für Mangas interessiert, kommt am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr in der Stadtteilbücherei in Kiel-Gaarden, Elisabethstraße 64, auf seine Kosten: Beim Manga Day gibt es unter anderem Angebote zum Manga-Zeichnen und zu VR-Gaming. Der Eintritt ist frei.