Freud und Leid der Bahnfahrer

Gute und schlechte Nachrichten für Bahnpendler, Maßnahmen gegen Lehrermangel und der THW Kiel in Elverum: Diese und weitere Themen lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

einfach mal eine längere Auszeit vom Job nehmen - das sollen Lehrerinnen und Lehrer in Schleswig-Holstein künftig nicht mehr so einfach machen können. Um dem Lehrermangel etwas entgegenzuhalten, zieht Bildungsministerin Karin Prien (CDU) beim Sabbatjahr die Bremse. Künftig soll ein Sabbatical erst nach zehn Dienstjahren möglich sein. Diese und andere Maßnahmen schätzt mein Kollege Ulf Christen als „mutlos wie kraftlos“ ein, zudem würden sie nicht ausreichen. Lesen Sie seinen Kommentar zum Lehrermangel und den Bericht:

Freud und Leid liegen oft ganz nah beieinander. Wer weiß das nicht besser als Bahn-Pendler?!? So auch heute. Kaum flatterte die „gute“ Nachricht ins Postfach - Züge auf der Strecke Kiel-Lübeck fahren nach Regelfahrplan -, ploppte auch schon die „schlechte“ Nachricht auf. Bahnfahren wird teurer. Jonas Bickel berichtet:

Der THW Kiel setzt bei seinem Auswärtsspiel in Elverum nicht auf die Bahn, sondern auf Niklas Ekberg. Überraschend früh! Beim vergangenen Champions-League-Heimspiel hatte sich der Schwede verletzt, ein längerer Ausfall war befürchtet worden. Wie sich der Handballer ab 18.45 Uhr schlägt, lesen Sie bei uns im Liveblog auf KN-online.de

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

KN-Aktion

Bild des Tages

Feuer vor einer Autoaufbereitungs-Werkstatt im Rosseer Weg. Insgesamt sechs Fahrzeuge und das Vordach brannten. © Quelle: Christoph Rohde

Kein guter Start in den Tag: In Eckernförde sind sechs Autos vor einer Aufbereitungs-Werkstatt in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen auf das Betriebsgelände. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.