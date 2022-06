Am Rande der Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein haben Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung vor der Kantine am Landeshaus eine Mahnwache abgehalten.

Am Rande der Koalitionsverhandlungen ist das Gezerre der politischen Lobbygruppen in vollem Gange. Am Montag demonstrierten Vertreterinnen und Vertreter der Fridays-for-Future-Bewegung dafür, dass Umweltbelange nicht zu kurz kommen.

