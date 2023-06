﻿Friedrich Merz auf Stippvisite bei seinem Parteifreund Günther in Kiel

Kiel. Wer sonnt sich da in wessen Glanz? Es mag Zufall sein, dass Friedrich Merz ausgerechnet am Tag nach Kiel gekommen ist, an dem Ministerpräsident Daniel Günther auf sein erstes Jahr schwarz-grüner Koalition zurückblickt. Ein Politikum ist der Besuch des CDU-Bundesparteichefs an diesem Montagabend in jedem Fall. Seit Wochen dreht sich in der CDU wieder einmal alles nur um die eine Frage: Wer soll Kanzlerkandidat werden? Da finden gemeinsame Aufnahmen von Merz und Günther bundesweit viel Beachtung.

Dass die Entscheidung auf Merz fallen wird, gilt längst nicht als ausgemacht. Infrage käme auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst – und als Joker Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther. Wie Wüst kann Günther auf jahrelange Regierungserfahrung verweisen – im Gegensatz zu Merz. Und wie man ziemlich geräuschlos mit den Grünen koaliert, weiß man eben nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in Kiel.

CDU-Bundesparteichef Merz bezeichnet grüne Politik als belehrend

„Auf Bundesebene werden wir in den nächsten Monaten die Auseinandersetzung mit den Grünen deutlich verstärken“, kündigt Merz an. Das ist eine Kampfansage. Er wolle dem Eindruck entgegentreten, als schielte die Union bereits zwei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl nach links. An welcher Stelle er sich mit den Grünen so gar keine Zusammenarbeit vorstellen könne? „Es geht weniger um Details als das Grundsätzliche“, antwortet er: „Was wollen wir eigentlich der Bevölkerung im Zuge des Klimawandels zumuten? Wollen wir sie zu besseren Menschen machen oder sie so nehmen, wie sie sind?“ Deutschlands Außenpolitik komme im Ausland belehrend und moralisierend daher, sagt er, ohne den Namen der grünen Außenministerin Annalena Baerbock auszusprechen. „Das lassen sich ausländische Gastgeber nicht bieten. Und so reagiert auch unsere Bevölkerung: Die Menschen wollen nicht von den Grünen umerzogen werden.“

In der Hermann-Ehlers-Akademie am Niemannsweg hat soeben der CDU-Landesvorstand getagt. Vor gut einem halben Jahr hatte Alt-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen den Bundesparteichef eingeladen, damit sich Merz in Kiel bei German Naval Yards und Thyssen Krupp selbst ein Bild macht und in Berlin dafür wirbt, dass ein Teil des 100-Milliarden-Sondervermögens für Rüstungsgüter in den Norden fließt. „Ich schätze seine Geradlinigkeit und Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte auf den Punkt zu bringen“, schwärmt Carstensen. Merz und er kennen sich seit Jahrzehnten. Gleich nach dem Termin mit dem Landesvorstand fährt Carstensen mit Merz nach Techelsdorf, um dort mit Vertretern aus Wirtschaft und Forschung vertrauliche Gespräche zu führen.

Günther spricht von einem „echten Zukunftsbündnis“ von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein

Kampfansage an die Grünen? Nicht im echten Norden. „Die Union und die Grünen haben von Beginn an in den Koalitionsverhandlungen deutlich gemacht, dass sie ein echtes Zukunftsbündnis schmieden wollen“, sagt Günther und nennt die bekannten Schlagworte: dass Schleswig-Holstein erstes klimaneutrales Land werden wolle, dass es um einen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie gehe und so weiter. Doch dann spricht er vom guten Regieren: Streit auf offener Bühne sei schädlich. „Wir feiern Erfolge gemeinsam, wenn wir sie gemeinsam erzielt haben, und wir gönnen dem jeweils anderen seine Erfolge.“

Das klingt wie eine Mahnung. Im Landtagswahlkampf vor einem Jahr hatte Günther mit 43,4 Prozent so grandios gesiegt, dass sich viele in der Union seitdem fragen: Wie macht er das? Auf Friedrich Merz an seiner Seite hatte Günther im Wahlkampf jedenfalls weitestgehend verzichtet. „Die beiden haben miteinander eine Arbeitsebene gefunden“, heißt es vielsagend aus Parteikreisen. „Aber im Weltverständnis darüber, wie man heute Politik macht, ähnelt Günther sehr viel stärker Hendrik Wüst.“

Nach Informationen der „Welt am Sonntag“ haben Günther und Wüst kurz nach ihren Wahlerfolgen einen Nichtangriffspakt geschlossen: Sollte Wüst für die Kanzlerschaft kandidieren, würde sich Günther hinter ihn stellen. Sollte Wüst dagegen einen Rückzieher machen, könnte Günther ins Spiel kommen und Merz herausfordern. Weggefährten im Kieler Regierungsviertel werden nicht müde zu betonen, dass der 49-jährige Familienvater überhaupt keine Lust dazu habe, von Eckernförde nach Berlin umzuziehen. Andererseits: Wer so erfolgreich Wahlen gewinne und als Ministerpräsident sozusagen auf der Ersatzbank sitze, könne sich seiner Partei im Ernstfall als potenzieller Torschütze nicht verweigern.

