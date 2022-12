Heiligabend in Friedrichstadt: Mann bei Raubüberfall mit Messer schwer verletzt

Friedrichstadt. Bei einem Raubüberfall auf offener Straße wurde am 24. Dezember ein Mann (35) in Friedrichstadt schwer verletzt. Er hatte sich geweigert, unter Vorhalt eines Messers seine Wertgegenstände herauszugeben. Daraufhin stach der bislang unbekannte Täter mit dem Messer auf ihn ein.

Nur durch sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen konnte das Leben des 35-Jährigen gerettet werden, teilte die Polizei am Montag mit. Er befinde sich mittlerweile auf dem Weg der Genesung.

Raubüberfall in Friedrichstadt: Polizei sucht Zeugen

Um den Raubüberfall aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen. Wer hat an Heiligabend gegen 23 Uhr in der Ostermarktstraße in Friedrichstadt oder in der näheren Umgebung des Marktplatzes Verdächtiges beobachtet? Eventuell hat sich der Täter schon längere Zeit dort aufgehalten.

Der männliche Täter soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise nimmt die Kripo Husum telefonisch unter 04841/830-0 entgegen.