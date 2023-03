Narzissen, Veilchen und Hyazinthen: Die ersten Zierpflanzen bringen Frühlingsgefühle in den noch verschneiten Norden. «In den Gärtnereien unseres Landes ist der Frühling schon deutlich sichtbar und breitet einen frischen Duft aus», teilte die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Ute Volquardsen zur Saisoneröffnung des Zierpflanzenbaus am Freitag mit.

Frühblüher bringen Farbe in den Norden

Rendsburg (dpa/lno). Narzissen, Veilchen und Hyazinthen: Die ersten Zierpflanzen bringen Frühlingsgefühle in den noch verschneiten Norden. «In den Gärtnereien unseres Landes ist der Frühling schon deutlich sichtbar und breitet einen frischen Duft aus», teilte die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Ute Volquardsen zur Saisoneröffnung des Zierpflanzenbaus am Freitag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knapp vier Millionen Stiefmütterchen und knapp eine Million Primeln bauen die Gärtnereien im Norden nach Angaben des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein im Frühjahr an - sowie viele weitere blühende Zwiebelpflanzen. Das Statistikamt zählte in einer aktuellen Erhebung 55 Gärtnereien, die in Gewächshäusern auf einer Fläche von 200.000 Quadratmetern Zierpflanzen anbauen.

«Frühblüher sind grundsätzlich sehr pflegeleicht», erklärte eine Angestellte der Gärtnerei Jenkel in Tangstedt (Kreis Stormarn). «Bei uns gibt es jetzt viele Zwiebelpflanzen wie Narzissen, Hyazinthen oder Hornveilchen. Viele von ihnen vertragen auch einen leichten Frost.» Frühblüher sind zudem wichtige Nahrungspflanzen für Insekten, weil sie zum Beispiel Bienen ersten Nektar und Pollen bieten.

Auch für Grünpflanzen wird aktuell der Saisonstart eingeläutet. «Beim Endverbraucher spüren wir eine gewisse Zurückhaltung, die aber zum Teil auch einem geringeren Bedarf geschuldet ist», teilte Axel Huckfeldt, Geschäftsführer von Sievers Baumschulen GmbH in Horst (Kreis Steinburg), am Donnerstag mit. «Immerhin hat der Gartenbesitzer seit Pandemiebeginn erheblich in Gartenpflanzen investiert und irgendwann ist der Garten dann erst einmal voll!» Bei gewerblichen und öffentlichen Kunden sei die Nachfrage nach Grün jedoch weiterhin gut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© dpa-infocom, dpa:230310-99-903595/2