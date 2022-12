Fünf Verletzte bei Feuer in Peissener Wohnhaus

Peissen (dpa/lno). Drei weitere Menschen, darunter eine 29-jährige Frau sowie ein zweijähriges Kind, kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Zur dritten Person konnte die Polizei keine Angaben machen. Was das Feuer am Freitagabend auslöste, war am Samstagmorgen noch unklar, ebenso wie die Höhe des Sachschadens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© dpa-infocom, dpa:221231-99-61519/2