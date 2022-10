﻿Fünf Wochen Wartezeit auf Beihilfe: Land will Stau bei Anträgen mit Taskforce auflösen

Beamte mussten zuletzt in Schleswig-Holstein bis zu fünf Wochen warten, bis ihr Beihilfe-Antrag bearbeitet wurde. Um den Stau aufzulösen, hat das Finanzministerium nun 28 Anwärterinnen und Anwärter aus der Landesverwaltung als Taskforce eingesetzt.

Kiel. Ob Lehrkräfte, Polizisten, Verwaltungsbeamte: Wer seine Arztkosten bei der Beihilfe einreichte, musste zuletzt über einen Monat auf Bearbeitung warten. Mit einer Taskforce aus Nachwuchskräften will Schleswig-Holstein nun den Berg an Anträgen abbauen.

"Wir haben vor einigen Wochen gesehen, dass wir mit der Beihilfe immer weiter in Verzug kommen", sagt Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Deswegen habe es dringenden Handlungsbedarf gegeben. Bei kleineren Rechnungen seien längere Wartezeiten vielleicht hinnehmbar. Bei größeren Beträgen bringe das Betroffene – vor allem aus unteren Gehaltsstufen – in die Bredouille. "Nicht jeder kann mal eben 5000 Euro vorstrecken – erst recht nicht bei Inflation und hohen Energiepreisen", so Frank Muschke, Personal- und Haushaltsreferatsleiter im Ministerium.