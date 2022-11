﻿Für Busfahrer endet manche Schicht erst nach knapp zwölf Stunden

Kiel. Es ging um mehr Geld, um enger getaktete Linienverkehre – und attraktivere Arbeitsbedingungen: Beschäftigte und Arbeitgeber von Nahverkehrsunternehmen in Schleswig-Holstein haben am Dienstagvormittag vor dem Kieler Landeshaus einen seltenen Schulterschluss geübt. Auf Initiative der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi forderten sie die Regierungen in Land und Bund auf, sofort für bessere finanzielle Rahmenbedingungen zu sorgen und eine langfristige Strategie vorzulegen, um den öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein zu sichern. Für den Nachmittag hatten sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern zu einer Sondersitzung verabredet.

An manchen Tagen beginnt Tim Töpel seinen Dienst schon morgens gegen 3 Uhr. Der 40-Jährige ist Busfahrer bei der Kieler Verkehrsgesellschaft KVG, und noch bevor er seine erste Tour starten kann, muss er den Bus fertig machen. Das braucht seine Zeit. Oft fährt Töpel dann bis mittags durch, kurze Unterbrechungen zur Erholung sind vorgeschrieben, bevor er dann gegen 12 Uhr in die zweistündige Pause geht. In anderen Branchen wäre dann Feierabend. Der KVG-Fahrer muss sich dagegen anschließend noch einmal in den Bus setzen– die Schicht endet um 14.49 Uhr. „Es ist mein Traumberuf“, sagt Tim Töpel. Aber die Arbeitszeiten seien tatsächlich schwierig. „Du siehst zu Hause und im Freundeskreis keinen mehr.“ Seine Kollegin Nicole Arpe-Gritzuhn (41) nickt. Manche Mittagspausen dauerten zweieinhalb Stunden, andere vier Stunden. Ausreichend Zeit zur Erholung? „Irgendwie steht man auch in diesen Pausen unter Strom“, sagt sie. Es sei keine Seltenheit, dass eine Schicht um 4.58 Uhr beginne und um 19.18 Uhr ende. Schön sei das auf Dauer nicht.

Verdi: „Die Unternehmen finden kein Personal“

Die Gewerkschaft wolle der KVG keinen Vorwurf machen, betonte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Manuel Gellenthin. „Die finden kein Personal.“ Dabei habe das Ganze doch eine simple Logik: Wer politisch die Klimawende wolle, müsse eine Verkehrswende mit weniger Auto und mehr öffentlichem Nahverkehr herbeiführen. Wer aber mehr Busse wolle, müsse auch mehr Personal einstellen. „Und wenn ich das will, muss ich mehr Geld in die Hand nehmen. So einfach ist das.“

Nur ist das bisher gescheitert. Der Geschäftsführer des Flensburger Nahverkehrsunternehmens Aktiv Bus, Paul Hemkentokrax, kritisierte Bund und Landesregierung dafür, ein so ehrgeiziges Projekt wie das 49 Euro teure Deutschlandticket nicht ausfinanziert zu haben. Wenn am Ende Geld in den Kassen fehlen sollte, müssten die Kreise und kreisfreien Städte als Betreiber der Verkehrsunternehmen die Zeche zahlen. Es sei eine politische Entscheidung, sich beim Deutschlandticket vom Prinzip der Nutzerfinanzierung zu verabschieden und zur staatlichen Finanzierung überzugehen. Ja, das könne man machen. „Aber wenn schon beim ersten Ticket dieser Art ein Webfehler entsteht, was soll dann beim Rest herauskommen?“, fragte der Flensburger provokant. „Wir sind auf dem Weg in die Verkehrswende – aber in die falsche Richtung.“

Verkehrsminister ringen um Regionalisierungsmittel

Manche Partei sicherte den Teilnehmern ihre Unterstützung zu. „Ein attraktiver ÖPNV ist nur so lange attraktiv, wie Ihr fahrt“, sagte SPD-Landeschefin Serpil Midyatli. Arbeitsbedingungen seien deshalb ein Thema. Die stellvertretende SSW-Landesvorsitzende Sybilla Nitsch betonte, dass ein funktionierender öffentlicher Nahverkehr zur staatlichen Daseinsvorsorge gehöre. „Das gilt auch im ländlichen Raum.“

Unterdessen will Schleswig-Holstein das Deutschlandticket „zum gewünschten Termin“ umsetzen, sagte ein Sprecher des Kieler Verkehrsministeriums. „Aus unserer Sicht geht das auch vor dem heute genannten Termin Anfang Mai.“ Für den Ausbau des Nahverkehrs und vor allem für die Verkehrswende sei zusätzliches Geld nötig. „Die bisher beschlossene Erhöhung der Regionalisierungsmittel reicht nicht aus.“