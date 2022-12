﻿Für Energiesicherheit: Mehr Solarparks an Autobahnen

Schleswig-Holstein verschreibt sich dem höheren Ziel: Obwohl der Einfluss der Gemeinden durch die Privilegierung von Solarparks an Autobahnen und Bahntrassen schwindet, spricht sich die Landesregierung dafür aus. Der Grund: Energiesicherheit.

Solarparks an Autobahnen und Bahntrassen gibt es bereits in großem Umfang in Schleswig-Holstein. Der Bau wird nun noch einmal rechtlich vereinfacht.

Kiel. In die Debatte um den Ausbau der Solarenergie in Schleswig-Holstein hatten sich zuletzt zahlreiche Stimmen eingeschaltet – nun werden zumindest für Flächen an großen Verkehrswegen Fakten geschaffen. Innerhalb von 200 Metern neben Autobahnen und zweigleisigen Bahntrassen sind Solarparks ab Januar durch Bundesrecht privilegiert. Damit wird ihr Bau vereinfacht – auch gegen den Willen betroffener Kommunen.

Das trifft auf Kritik des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags (SHGT). Zu verhindern wären ungewollte Solarparks nur, wenn ein anderer öffentlicher Belang dem Bau entgegenstehe, so Geschäftsführer Jörg Bülow. „Der müsste an dieser Stelle aber erst einmal gefunden werden, das wäre ein hoher Aufwand.“ Wohnungsbau oder ähnliche Nutzungen fielen an Autobahnen schließlich von vornherein heraus.

Schleswig-Holstein sieht Solar-Privilegierung „durchaus ambivalent“

Die Landesregierung sieht ebenfalls Probleme, verschreibt sich aber dem höheren Zweck. „Schleswig-Holstein sieht das Vorhaben zum Teil durchaus ambivalent. Zwar wird damit dem Ziel Rechnung getragen, vor allem belastete Flächen für den weiteren Ausbau von PV-Freiflächenanlagen vorzusehen. Unter Umständen könnten durch die vorgesehene Privilegierung aber kommunalpolitische Gestaltungsmöglichkeiten leiden“, so Vivien Albers, zweite Regierungssprecherin.

Das sei etwa bei Konkurrenz von Freiflächen-Solaranlagen zu Gewerbegebieten der Fall. Anlass für das Bundesgesetz sei aber die angespannte Energieversorgungslage auch aufgrund des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine. „Zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien plant die Bundesregierung deshalb die Änderungen im Städtebaurecht“, so Albers. Dem wolle sich Schleswig-Holstein nicht entgegenstellen.

Gemeinden in SH wollen Planungshoheit behalten

Deshalb habe sich die Regierung der Entschließung am Freitag im Bundesrat vollständig angeschlossen, den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen. Jörg Bülow kritisiert die Kurzfristigkeit eines Gesetzes, mit dem auch einige weitere Regelungen getroffen werden, etwa zu Solar- und Windenergie in ehemaligen Tagebaugebieten und zu Wasserstoffherstellung an Windkraftanlagen. Das Gesetz wurde innerhalb von zwei Wochen durch Bundestag und Bundesrat gebracht.

Die Gemeinden in Schleswig-Holstein hatten schon in der Vergangenheit darauf gedrungen, die Planungshoheit vor Ort zu lassen. Nicht zuletzt, um selbst von den Vorteilen durch Solarparks profitieren zu können statt sie großen Investoren zu überlassen. Andere Akteure hatten sich dafür ausgesprochen, dass das Land den Ausbau steuert, damit wertvolle Ackerflächen erhalten bleiben. Das hatte das Umweltministerium zuletzt aber abgelehnt.