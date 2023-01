Fusion mit Imland? Das sagt SKK-Chef Roland Ventzke

Kiel/Eckernförde. Dieser Vorschlag aus Kiel schlägt Wellen: Eine Fusion des Städtischen Krankenhauses Kiel (SKK) mit der insolventen Imland-Klinik. Die überraschende Idee, die am Donnerstag im Hauptausschuss des Kreistages hinter verschlossenen Türen beraten wurde, stößt auf großes Interesse. Wie der Vorsitzende des Hauptausschusses, Thorsten Schulz (CDU), auf Nachfrage mitteilte, gab es am späten Abend bereits grünes Licht für Verhandlungen. „Mit großer Mehrheit“ habe man den Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Rolf-Oliver Schwemer, dazu ermächtigt, so Schulz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

SKK-Geschäftsführer zu möglicher Fusion: Partnerschaft mit Imland sichert auch Zukunft des SKK

Der Kieler SKK-Geschäftsführer Dr. Roland Ventzke sieht auf Nachfrage viele Vorteile in einer Fusion: „Eine Partnerschaft mit Imland ist nicht nur Zukunftssicherung für Imland, sondern auch für das SKK“, so Ventzke. „Das Zusammengehen mit einem insolventen Haus kann Chancen und neue Perspektiven bieten, insbesondere auch für die Beschäftigten und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er glaube daran, dass die Imland-Kliniken gebraucht werden und wirtschaftlich zukunftsfähig seien – „und besonders in einer Partnerschaft mit uns.“ Krankenhäuser müssten nicht weiter privatisiert werden. Das sei eine Aufgabe der Daseinsfürsorge. Diese gehöre in kommunale Hand.

Das ist der Klinikverbund 6-K Der 6-K-Klinikverbund ist ein Zusammenschluss von sechs regionalen Krankenhäusern in Schleswig-Holstein: Dazu zählen das Klinikum Itzehoe, die Westküstenkliniken Heide und Brunsbüttel, das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster, die Imland Kliniken Rendsburg und Eckernförde, das Klinikum Bad Bramstedt und das Städtische Krankenhaus Kiel. Mit mehr als 10 000 Mitarbeitern zählt der Verbund neben dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein zu einem der größten Anbieter von Gesundheitsleistungen in Schleswig-Holstein.

Gemeinsam könnten die Krankenhäuser die Herausforderungen der Zukunft ihm zufolge besser bewältigen. Darunter nennt er „immer weniger Geld für den Krankenhaus-Sektor vom Bund, die anstehende Reform der Krankenhaus-Landschaft, immer weiter steigende Anforderungen an die Qualität in der Patientenversorgung und der Wettbewerb um immer knappere Fach- und Führungskräfte“.

Kauf-Angebote müssen bis zum 12. Februar 2023 vorliegen

Die insolvente Imland-Klinik befindet sich in einem Schutzschirmverfahren – ein Insolvenzverfahren, in dem das Krankenhaus gemeinsam mit einem Insolvenzverwalter nach Lösungen sucht. In diesem Zusammenhang prüft der Gläubigerausschuss auch den Verkauf der Klinik und hat unterschiedliche Krankenhausträger und –unternehmen angesprochen, ein zunächst unverbindliches Kaufangebot abzugeben. Das Städtische Krankenhaus wurde laut Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) ebenfalls aufgefordert, ein solches „indikatives Angebot“ abzugeben. Diese Angebote müssen bis zum 12. Februar 2023 abgegeben sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Rieke Beckwermert/Paul Wagner