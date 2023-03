﻿Imland und SKK Kiel: Das sind die Eckpunkte der Klinik-Fusion

Kiel/Rendsburg. Soll die Imland-Klinik mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) fusionieren oder nicht – über diese Frage debattiert der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Freitag, 10. März. Im Zentrum steht dabei der Entwurf einer gemeinsamen Absichtserklärung, den die Verwaltungen von Landeshauptstadt und Kreis erarbeitet hatten. Von der anfänglichen Euphorie ist jedoch nicht mehr viel zu spüren. Während Kiel weiter für die Fusion wirbt, herrscht in Rendsburg Skepsis.

Zu dem fünfseitigen Papier war es gekommen, nachdem die finanziell angeschlagene Imland-Klinik einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt hatte und Kiel den Zusammenschluss mit dem SKK vorschlug. Damit soll verhindert werden, dass ein privater Betreiber die Klinik übernimmt. Tatsächlich gibt es zwei private Interessenten, die die Imland-Klinik möglicherweise kaufen wollen. Sie haben noch Zeit bis Montag, 13. März, ein Angebot abzugeben.

Fusion mit dem Arbeitstitel „SH-Kliniken“

„Die Rosinenpickerei von privaten Krankenhaus-Anbietern könnte auch dem SKK sehr schaden, deshalb haben wir ein großes Interesse, die Krankenbehandlung in Kiel und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde in kommunaler Hand zu halten“, sagte Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken zuletzt im Hauptausschuss der Landeshauptstadt dazu. Sonst verschärfe sich der Wettbewerb in der Region. Das Gremium stimmte einhellig für die Absichtserklärung.

So viel Einigkeit ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht zu erwarten. Denn für eine Fusion müsste der Kreis als Eigentümer zunächst Millionen-Beträge aufbringen, um seine Klinik zu sanieren. Die Absichtserklärung sieht vor, dass die Imland-Klinik zunächst die Insolvenz durchläuft. Dann sollen Kreis und Stadt eine Gesellschaft unter dem Arbeitstitel „SH-Kliniken“ bilden.

Ziel ist es demnach, medizinische Synergien zu heben. Dazu sollen vor allem der Imland-Standort Rendsburg und das SKK gemeinsam eine „arbeitsteilige Spitzenmedizin“ anbieten. Dazu müssten Kieler Patienten zum Teil in Rendsburg behandelt werden und andersherum. Auch der Erhalt des Imland-Standorts Eckernförde ist vorgesehen, allerdings ohne Notaufnahme und Chirurgie.

In einer bevorzugten Variante wird sogar ein kompakter Neubau beschrieben, sodass dort 108 Betten mit internistischer und geriatrischer Ausrichtung angeboten werden. In einem Integrierten Gesundheitszentrum (IGZ) könnte demnach auch eine chirurgische Basis-Notfallversorgung entstehen. Dafür wollen sich Kiel und Rendsburg beim Land und beim Bund einsetzen.

Imland-Standort Eckernförde weiterhin im Konzept vorgesehen

In einer zweiten Variante ist nur ein IGZ genannt mit Angeboten „weiterer Fachrichtungen in Abstimmung mit den ambulanten Versorgungsstrukturen in Eckernförde“. Zeitlich könnte die Fusion zum 1. Oktober oder spätestens zum 1. Januar 2024 erfolgen. „Synergieeffekte von sechs bis zehn Millionen Euro sind möglich“, so Gerwin Stöcken. „Daraus kann eine dauerhaft stabile schwarze Null entstehen.“

Knackpunkt ist der politische Wille im Kreistag Rendsburg-Eckernförde. Grüne und SPD sind für einen Nachtragshaushalt, der 26 Millionen Euro neue Schulden zusätzlich zu den für die Klinik bereits vorgesehenen sechs Millionen Euro vorsieht. Die CDU als größte Fraktion spricht sich gegen den Nachtrag aus, solange nicht klar ist, ob die Imland-Klinik nicht auch verkauft werden kann.

Bei einer Übernahme durch einen privaten Betreiber wird in Kiel gewarnt, dass die Imland-Klinik eines Tages teuer durch den Kreis zurückgekauft werden muss, sollten die hohen Erwartungen nicht erfüllt werden. Zunächst könnten durch starken Wettbewerb aber Nachteile für Kiel entstehen. Dort wird mit einem Umsatzrückgang von zehn Millionen Euro gerechnet.