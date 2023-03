﻿Klinik-Fusion: Kiel und Rendsburg geraten in Streit

Kiel/Rendsburg. Die Initiative der Stadt Kiel für eine Fusion ihres Städtischen Krankenhauses (SKK) mit der finanziell in Schieflage geratenen Imland-Klinik des Kreises Rendsburg-Eckernförde stößt auf größeren Widerstand als erwartet. Das wächst sich nun offenbar zu einem Streit um zwei Gutachten aus, die die Rendsburger zuletzt in Auftrag gegeben hatten. Im Ergebnis raten die Experten darin von einer Fusion ab. In Kiel trifft das auf wenig Verständnis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit steht die mögliche Verschmelzung der beiden Krankenhäuser schon jetzt unter keinem guten Stern – und das kurz bevor die politischen Gremien in Rendsburg darüber beraten. Der Hauptausschuss des Kreises diskutiert am Freitag, 10. März, über den von beiden Verwaltungen erarbeiteten Entwurf einer gemeinsamen Absichtserklärung, die eine Fusion unter dem Arbeitstitel „SH-Kliniken“ vorsieht. Drei Tage später berät auch der Kreistag.

Rendsburger Kreisverwaltung sorgt für Verstimmung in Kiel

Der Kieler Hauptausschuss hatte bereits am Mittwoch einstimmig beschlossen, die Absichtserklärung zu unterzeichnen. Allerdings sorgte die Rendsburger Kreisverwaltung dort auch für Verstimmung. „Wir sind irritiert darüber, dass wir über die Fusion erst gar nicht öffentlich reden sollten. Das war zumindest der Wunsch von Landrat Rolf-Oliver Schwemer“, sagte der Kieler Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatsächlich war ursprünglich vorgesehen, über die Absichtserklärung in nicht-öffentlicher Sitzung zu beraten. „Wir können doch nicht so tun, als gäbe es ein Geheimnis“, so Stöcken. Nachdem der Kreis seinen Kurs in dieser Frage geändert hatte, überraschte er die Landeshauptstadt mit den zwei Gutachten. Darin stellt ein Verwaltungsrechtler infrage, dass die Fusion mit dem Grundsatz von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit öffentlicher Haushalte vereinbar ist.

Außerdem rät die Schleswiger „Hospital Management Group“ (HMG) in ihrer Kurz-Expertise von dem in der Absichtserklärung zur Fusion angerissenen medizinischen Konzept ab. Es werde demnach kaum gelingen, Kieler Patienten davon zu überzeugen, sich in Rendsburg oder Eckernförde statt in der Landeshauptstadt behandeln zu lassen, heißt es. „Das Gutachten ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Ich hoffe, dass sich der Kreis davon nicht abbringen lässt“, ärgerte sich etwa der Kieler Ratsherr Dirk Scheelje (Grüne).

Fusion von Imland und SKK: Kiel reagiert ebenfalls mit Gutachten

So hat die Landeshauptstadt ihrerseits die Gutachten des Kreises bewerten lassen. Die Wirtschaftsprüfer von BDO Legal kommen zu dem Schluss, dass die verwaltungsrechtliche Einschätzung fehlerhaft sei. Zudem kommt die Unternehmensberatung Roland Berger hinsichtlich des medizinischen Konzepts zum entgegengesetzten Ergebnis der HMG-Expertise.

Lesen Sie auch

Mit Spannung wird nun die Diskussion in der Kreispolitik erwartet. „Die Mehrheiten in Rendsburg sind noch nicht organisiert, daran müssen wir noch arbeiten“, so Gerwin Stöcken. Tatsächlich steht die CDU als größte Kreistagsfraktion einer Fusion skeptisch gegenüber. Sie will einem Nachtragshaushalt nicht zustimmen, der 26 Millionen Euro für die Imland-Klinik vorsieht.