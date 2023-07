Fußball-WM: Das fängt ja gut an

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was für ein Auftakt. Mit einem 6:0-Sieg legt das deutsche Team bei der Fußball-WM der Frauen gleich einen Traumstart hin und übertrifft damit selbst die höchsten Erwartungen. Der Wunsch der Trainerin, die vor dem Spiel sagte, sie wolle die Menschen emotionalisieren, dürfte damit sehr schnell in Erfüllung gehen. Die Begeisterung für die Spielerinnen war schon vor dem Spiel riesengroß - was übrigens nicht daran liegt, dass die männlichen Kollegen gerade eine gewisse Formschwäche aufweisen. Nein, die Fußballerinnen überzeugen allein schon durch ihre offene Art und ihren Teamgeist. Wenn sie dann auch noch gewinnen...

Emotionen pur gibt es nicht nur Down under. Die Fans des Wacken Open Air zählen bereits die Tage bis zum Start des beispiellosen Heavy-Metal-Festivals, das aus einer kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein einen wahren Hexenkessel macht. Wacken ist ein Phänomen, das auch Menschen begeistern kann, die mit den harten Tönen sonst gar nicht so viel anfangen können. Meine Kollegin Kerstin Tietgen wird das Geschehen auf dem Festivalgelände in der kommenden Woche verfolgen und für Sie berichten. Zur Vorbereitung haben wir schon einige lesenswerte Beiträge vorbereitet.

Liegt es an der sagenhaften Fernsehserie über das „Traumschiff“ oder erfüllen Seereisen einfach alle Urlaubsträume am besten? So oder so reißt das Interesse an Kreuzfahrten nicht ab - allen Debatten um die Umweltverträglichkeit zum Trotz. Der Boom hat in den vergangenen Jahren auch den Ostseehäfen neue Rekorde beschert. Doch nun deutet sich eine Trendwende an. Die ersten Reeder dünnen ihr Reiseprogramm in der Ostsee aus. Ein großes Thema auch für unsere Leserinnen und Leser. Alle Berichte zur Entwicklung des Kreuzfahrt-Tourismus gehören heute zu den meistgelesenen Artikeln. Sie finden die Links wie immer am Ende dieses Newsletters.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages





Industriekletterer hängen an der Fassade der Elbphilharmonie im Hafen während der Reinigungsarbeiten der Fenster. © Quelle: Marcus Brandt/dpa





Mehrmals im Jahr rückt ein Team von furchtlosen Industriekletterern in Hamburg an, um dem berühmtesten Konzerthaus der Stadt neuen Glanz zu schenken. Die Glasfassade der Hamburger Elbphilharmonie hat eine Fläche von rund 16 000 Quadratmetern. Dreimal im Jahr werden die 1100 unterschiedlich geformten Fenster und Glaselemente gereinigt.

Meine Lieblingsgeschichte

Unser Sommer-Angebot Hier klicken

Meistgelesen auf KN-online.de





Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN