Zweitliga-Topspiel im Liveticker: Hannover 96 empfängt den FC St. Pauli

Hitziges Flutlicht-Duell am Samstagabend: Hannover 96 will den Fehlstart in der 2. Bundesliga korrigieren. Mit dem FC St. Pauli kommt allerdings ein formstarker Nordrivale an den Maschsee. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.