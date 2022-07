Energie wird mehr denn je zum knappen Gut. Schleswig-Holsteins Landesregierung, Städte und Gemeinden diskutieren derzeit, an welcher Stelle die öffentliche Hand Strom und Wärme einsparen könnte. Tabus dürfe es nicht geben, heißt es. Im Klartext: In manchem Büro könnte es zum Herbst kühl werden.

Kiel. Kühle Räume und Sporthallen, kaltes Wasser und weniger Licht: In Schleswig-Holsteins öffentlichen Verwaltungen haben Krisengespräche begonnen, um in absehbarer Zeit deutlich mehr Gas und Strom einzusparen. Auslöser ist ein möglicher endgültiger Lieferstopps von russischem Erdgas auch über die Leitung Nord Stream 1.

Das für die Immobilien des Landes Schleswig-Holstein zuständige Finanzministerium in Kiel bewertet die Lage voller Sorge. „Wir wollen den Energieverbrauch unserer Liegenschaften so gering wie möglich einstellen und dabei selbstverständlich die Arbeitsfähigkeit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherstellen“, sagte Staatssekretär Oliver Rabe am Montag – Ministerin Monika Heinold (Grüne) ist derzeit im Urlaub. Das Haus arbeite aktuell an einer Strategie. Dabei sei auch die Absenkung der Raumtemperaturen durchaus möglich.

Nach Angaben einer Sprecherin betragen die Energiekosten des Landes in seinen knapp 1700 Liegenschaften etwa 40 Millionen Euro pro Jahr. Für einzelne Gebäude gibt es Notstromaggregate, Sicherheitsreserven für Strom und Wärme gebe es aber nicht.

Kiels Oberbürgermeister Kämpfer zur Energieversorgung: „Aussichten besorgniserregend“

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) bezeichnet die Aussichten als besorgniserregend. Bevor nicht klar sei, ob Russland die Gasleitung Nordstream 1 nach der Reparatur wieder ans Netz anschließe, gebe es zwar keinen Anlass für radikale Maßnahmen.

„In zehn, 14 Tagen wissen wir mehr“, sagt Kämpfer. „Das ist der Lackmus-Test.“ Stadt und Stadtwerke Kiel bereiteten allerdings derzeit eine eigene Kampagne vor.

Beleuchtung, Raumtemperatur: Wo der Deutsche Städtetag an Einsparpotenzial sieht

Der Deutsche Städtetag hat seinen Mitgliedern in der vergangenen Woche eine Liste mit zahlreichen Maßnahmen zur Energieeinsparung zugeschickt. Sie liegt unserer Redaktion vor.

Demnach würde eine Absenkung der Wassertemperaturen in Schwimmhallen 15 Prozent des Energieverbrauchs reduzieren – zu beachten seien allerdings besondere Anforderungen an Reha- und Seniorenbelange wie auch für Kinder- und Babyschwimmen. Manche Stadt hat ihre öffentlichen Bäder daher gleich komplett geschlossen.

Als unmittelbar mögliche Maßnahme wird unter anderem auch eine Unterbrechung der Beheizung von Schwimmbecken in Freibädern vorgeschlagen – Einsparpotenzial: 100 Prozent.

Zehn Prozent Wärme ließen sich laut Städteverband dadurch reduzieren, dass in ausgewählten öffentlichen Gebäuden das Warmwasser einfach abgeschaltet wird.

Repräsentative öffentliche Gebäude müssten nicht zwingend am Abend und in der Nacht beleuchtet werden.

Und mit Beginn der Heizperiode ließen sich fünf Prozent Energie in Sporthallen einsparen, indem dort weniger geheizt wird. Bisher schreibt dort eine Din-Norm allerdings mindestens 17 Grad Raumtemperatur vor.

In Verwaltungs- und anderen öffentlichen Gebäuden ließen sich mindestens zehn bis 15 Prozent Wärme sparen, indem auf Fluren und in Treppenhäusern die Temperaturen gesenkt und die Heizzeiten verkürzt werden. Die Maßnahmen könnten auch die Büros umfassen: Laut Arbeitsstättenverordnung haben Arbeitnehmer, die einer leichten sitzenden Tätigkeit nachgehen, derzeit Anspruch auf mindestens 20 Grad warme Raumluft.

Der Städteverband erwähnt in diesem Zusammenhang auf seiner Liste auch Schulen. Sollten allerdings Klassenräume jenseits von Corona und der Anforderung nach regelmäßiger Stoßlüftung weniger beheizt werden, erwarten Fachleute entsprechend hitzige bildungs- und jugendpolitische Debatten.

Städtetag empfiehlt: Beschäftigte im öffentlichen Dienst mit Thermometer ausstatten für Selbstkontrolle

Das alles solle durch Kampagnen begleitet werden, um die Beschäftigten wie auch die Bevölkerung insgesamt für die Notwendigkeit von Energieeinsparungen der öffentlichen Hand zu sensibilisieren. Verbrauchswerte müssten verstärkt kontrolliert, Hausmeisterinnen und Hausmeister geschult werden. Auch seien laufende Baumaßnahmen zu prüfen und konsequent ambitionierte Energiestandards umzusetzen.

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, den Beschäftigten in öffentlichen Gebäuden einfache Thermometer auszuhändigen, um eine individuelle Selbstkontrolle zu vereinfachen. Ab Beginn der Heizperiode könne man ihnen darüber hinaus untersagen, im Büro einen Heizlüfter aufzustellen – denn der fresse reichlich Strom.

In Kiels Verwaltung: Raumtemperatur sollte kein Tabu-Thema sein

„Wir sehen uns nicht nur als Verbraucher, sondern auch als Multiplikatoren“, sagt Marc Ziertmann vom Landes-Städteverband. „Und ich gehe davon aus, dass wir in den Ratsversammlungen über die Zumutbarkeit niedrigerer Temperaturen sprechen werden.“ Jeder kleine Beitrag sei nötig, um Deutschlands Energiebedarf zu senken. „Gegebenenfalls bedarf es einer Flexibilisierung der Regelungen.“

Was Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ähnlich sieht. „Als Gesellschaft werden wir uns fragen müssen, was aushaltbar ist. Jedenfalls ist das Thema Raumtemperatur kein Tabu – aber man muss eben auch noch arbeiten können.“ Derzeit bewerte auch die Landeshauptstadt alle denkbaren Einsparpotenziale. Konkrete Pläne gebe es bisher nicht. Noch nicht.