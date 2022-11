﻿Kieler Wärmekunden: Erst Geld zurück, dann wird es teurer

Wechselbad der Gefühle für die Wärmekunden im Norden: Der Bundesrat segnete am Montag die geplante Sofortentlastung Gas ab. Damit trägt der Staat den Dezember-Abschlag für Gas- und Wärmekunden. Doch schon im Januar wird es teurer – dann drehen die Stadtwerke Kiel an der Preisschraube.

Kiel. Gute und schlechte Nachrichten für gebeutelte Gaskunden: Am Montag hat der Bundesrat den Weg für die Soforthilfe Gas im Dezember freigemacht. Das heißt: Der Bund übernimmt im kommenden Monat die Abschläge für Erdgas, Fern- und Nahwärme. Doch gleich zum Jahresbeginn wird Energie für viele Haushalte noch teurer: Die Stadtwerke Kiel erhöhen den Preis für rund 40 000 Gaskunden um fast 17 Prozent auf 13,49 Cent brutto pro Kilowattstunde. Für einen Durchschnittshaushalt ist das eine Mehrbelastung von fast 30 Euro im Monat. Auch für die rund 73 000 Kieler Fernwärmehaushalte wird es ab Januar teurer – um wie viel, ist noch offen.

Die Bundesregierung rechnet alleine für die Soforthilfe Gas mit Kosten von neun Milliarden Euro. Die Maßnahme ist als Überbrückung gedacht, bis die eigentliche Gaspreisbremse greift. Diese soll ab März in Kraft treten. Berlin prüft aber, ob das Vorhaben auf Februar vorgezogen werden kann.

Gaspreis: Stadtwerke Kiel liegen über dem Preisdeckel

Als Grund für die Erhöhung nennen die Stadtwerke gestiegene Beschaffungspreise und höhere Netzentgelte. Dank der geplanten Gaspreisbremse wird die Anhebung in Kiel die Budgets der betroffenen Haushalte nicht mit voller Wucht treffen. Denn mit dem künftigen Tarif liegen die Stadtwerke über dem geplanten Deckel. Der soll den Gaspreis – zumindest für 80 Prozent des durchschnittlichen Verbrauchs eines Haushaltes – auf zwölf Cent pro Kilowattstunde begrenzen.

Stadtwerke-Chef Frank Meier kündigte am Montag an, die beschlossene Dezember-Entlastung so einfach wie möglich zu gestalten: „Die meisten Kunden müssen selbst nichts unternehmen, wir kümmern uns um alles.“ Für Erdgaskundinnen und -kunden bedeutet die Soforthilfe, dass der Energieversorger im Dezember keine Abschläge für Gas einzieht. Haushalte, die ihre Abschläge per Überweisung zahlen, können diese für Dezember aussetzen. Sollte der Abschlagsbetrag dennoch bei den Stadtwerken eingehen, gibt es eine Gutschrift in der nächsten Jahresabrechnung.

Kieler Wärmekunden können noch im Dezember mit Gutschrift rechnen

Für Wärmekunden der Stadtwerke Kiel gilt ein anderes Vorgehen: Diese Haushalte müssen die Abschläge im kommenden Monat weiterhin leisten. Dafür erhalten sie noch im Dezember eine Gutschrift in Höhe von 120 Prozent des September-Abschlags. Wer sein Geld schnell bekommen und nicht auf die nächste Abrechnung warten will, sollte ein gültiges SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Auch Mieterinnen und Mieter sollen von der Sofortentlastung profitieren – obwohl sie oft keine direkte Vertragsbeziehung mit dem Versorger haben, sondern monatliche Vorauszahlungen an ihre Vermieter leisten. Diese sollen die Soforthilfe bei der Betriebskostenabrechnung 2023 an die Mieter weitergeben, um die zu erwartenden Nachzahlungen abzufedern.

Andere Versorger in der Region, wie etwa die Stadtwerke Neumünster, die Stadtwerke SH oder der Regionalversorger EWS (Wahlstedt/Bad Segeberg) teilten auf Anfrage mit, die gesetzlichen Vorgaben der Dezember-Entlastung umzusetzen – an den Details werde allerdings noch gearbeitet.