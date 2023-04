﻿Energiepreisbremse: Bäder und Hoteliers finden Berechnung unfair

Die Holstentheme in Kaltenkirchen kritisiert die aktuelle Ausgestaltung der Gaspreisbremse für energieintensive Unternehmen. Auch der Dehoga stört sich daran, dass als Referenzjahr für die Entlastung ausgerechnet 2021 herangezogen wird – als Betriebe wegen Corona lange dicht hatten.

Monatelang blieb die Holstentherme in Kaltenkirchen im Jahr 2021 wegen Corona-Maßnahmen geschlossen. Dass nun genau dieses Jahr als Bezugsgröße für die Entlastung bei den Energiekosten gilt, findet die Geschäftsführung nicht nachvollziehbar.

Kaltenkirchen/Kiel. Die Energiepreisbremse soll Unternehmen mit hohem Verbrauch entlasten. Obwohl der Bund gerade nachgebessert hat, finden Schwimmbäder wie die Holstentherme in Kaltenkirchen und die Hotellerie in Schleswig-Holstein die Berechnung unfair, weil die Höhe der Entlastung ausgerechnet vom Verbrauch im Corona-Jahr abhängt.

Für energieintensive Betriebe ab einem Gasverbrauch von 1,5 Millionen Kilowattstunden wurde der Netto-Arbeitspreis für die Kilowattstunde auf sieben Cent gedeckelt – für 70 Prozent des gemessenen Jahresverbrauchs 2021. Benötigen sie Gas darüber hinaus, zahlen Unternehmen den regulären Marktpreis.

Holstentherme: Entlastung fällt je nach Referenzjahr 150000 Euro höher oder niedriger aus

„Leider ist das gesetzlich fixierte Referenzjahr des Gasverbrauches nicht aussagekräftig, da die Holstentherme erst am 18. Juni 2021 wieder öffnen durfte und somit die Verbräuche deutlich geringer ausfielen als in normalen Jahren“, sagt Geschäftsführer Stefan Hinkeldey.

Bäder-Verbände und der Sauna-Bund hatten bereits im November beklagt, dass die Regelung so nicht den realen Bedarf abdecke. Die Ausgaben für Gas seien von 400 000 Euro im Jahr 2019 um das 4,3-fache auf jetzt 1,7 Millionen Euro angestiegen, rechnet Hinkeldey vor. Zwar kann die Holstentherme von einer Entlastung in sechsstelliger Höhe ausgehen, je nach Referenzjahr liege sie aber bei 350 000 Euro oder einer halben Million Euro. 

Weil städtische Schwimmbäder oft von Stadtwerken betrieben werden oder Kommunen meist sowohl am Energieversorger als auch am Bad beteiligt sind, dürfte sie die Problematik weniger treffen. Sie müsse in der Gesamtheit die Auswirkungen der Energiepreisbremse betrachten, heißt es von der Stadt Kiel.

Dehoga: Bezugsgröße für Energiepreisbremse müsste 2019 oder 2022 sein

„Der Referenzzeitraum ist sofort unsererseits kritisiert worden“, sagt Stefan Scholtis vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Schleswig-Holstein (Dehoga). „Unser Wunsch wäre, 2019 oder 2022 zum Maßstab zu nehmen. 2021 kann mit den vielen Schließmonaten nicht objektiv herangezogen werden.“ Die Branche werde sonst doppelt bestraft: durch Corona-Umsatzeinbußen und das falsche Referenzjahr.

Gegen 2022 als Bezugsgröße hatte sich der Bund entschieden, um nicht diejenigen zu benachteiligen, die nach Kriegsausbruch Energie eingespart hatten. Das Kabinett hat jedoch im April mit einer Anpassungsnovelle auf die Kritik reagiert. Sie sieht zusätzliche Entlastung vor: Hat ein Unternehmen 2021 wegen staatlicher Corona-Maßnahmen oder der Flutkatastrophe nur 50 Prozent der sonst üblichen Energiemenge verbraucht, soll es eine Härtefallregelung beantragen können.

Laut Hinkeldey wird das nicht helfen. „Die Gesetzesnovelle ist ein weiterer Schlag in die Magengrube für die Bäder“, sagt auch Klaus Batz von der European Waterpark Association, die rund 150 Freizeitbäder, Thermen und Wasserparks vertritt. Das 50-Prozent-Limit werde dazu führen, dass das Gros die Regelung nicht in Anspruch nehmen könne. Auch Scholtis glaubt, dass viele Hotels nicht davon profitieren dürften, weil sie nur 30 oder 40 Prozent weniger verbraucht haben.