Ein Jahr lang gratis heizen: Werden Sie „Gasspar-Champion“ und gewinnen Sie!

Wohl alle haben inzwischen verstanden, dass ein sparsamer Umgang mit Energie Voraussetzung ist, um ohne Gasrationierung durch den Winter zu kommen. Darum starten die Kieler Nachrichten und die Stadtwerke Kiel am 15. Oktober einen Wettbewerb, wie es ihn noch nicht gegeben hat: Wir sparen um die Wette – und wer gewinnt, heizt ein Jahr lang gratis.

Kann jetzt zum Freund beim Energiesparen werden: der Gaszähler. Mit der Eingabe des Zählerstandes können Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Kiel in Sekundenschnelle kontrollieren, was ihre Einsparbemühungen gebracht haben.

Kiel. Der Winter naht, und da wird vielen schon jetzt eiskalt zumute. Doch so ernst und kompliziert die Gaskrise ist, so einfach lässt sich ein starker Beitrag zur Lösung erreichen. Denn Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Eleganter formuliert: Wenn jeder Mensch seinen Gasverbrauch etwas senkt, kommt auch Kiel am Szenario einer Gasrationierung vorbei. Niemand müsste frieren, alle würden profitieren – auch mit Blick aufs Portemonnaie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um die Motivation zum Sparen zu erhöhen – und zwar durchaus mit Spaß an der Sache – starten die Kieler Nachrichten gemeinsam mit den Stadtwerken Kiel einen Wettbewerb, wie es ihn noch nicht gegeben hat: Werden Sie Gasspar-Champion!

Wie das gehen soll? Es könnte einfacher nicht sein. Man muss nur Gaskunde der Stadtwerke Kiel sein und sich zum Mitmachen entscheiden. Gewinnerin oder Gewinner ist, wer im Zeitraum 15. Oktober 2022 bis 15. März 2023 den Gasverbrauch prozentual am meisten senkt. 20 Prozent – dieses Ziel hat die Bundesregierung gesetzt. Die Initiatoren des „Gasspar-Champions“ sind überzeugt: Kiel kann mehr!

„Gaseinspar-Check“: Ein Tool der Stadtwerke Kiel, das Überblick verschafft

Den laufenden Gasverbrauch zu kontrollieren, war bislang kaum möglich. Ein Blick auf den Gaszähler? Wenig informativ. Das liegt auch daran, dass der den Verbrauch in Kubikmetern zählt. Abgerechnet jedoch werden Kilowattstunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Stadtwerke Kiel haben ein Online-Tool namens "Gaseinspar-Check" entwickelt, das es kinderleicht macht, den eigenen Verbrauch zu checken – und einzuschätzen, ob die eigenen Sparbemühungen fruchten oder (noch) nicht.

Dafür muss man sich lediglich

im Online-Konto der Stadtwerke Kiel anmelden,

den Stand des Gaszählers ablesen und

den Wert in den Gaseinspar-Check tippen.

Das Ergebnis zeigt an, ob und wie viel der eigene Verbrauch unter oder über dem Wert liegt, den das System der Stadtwerke Kiel auf Basis der letzten Abrechnung für diesen Haushalt geschätzt hat.

Der Check berücksichtigt auch die Temperaturverläufe und somit den Heizbedarf in Kiel. Weil es ja um Motivation geht, kommentiert das Programm das Ergebnis stets sehr aufmunternd – auch wenn es Rot anzeigt, weil der Verbrauch noch über dem prognostizierten Wert liegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gas einsparen: Der Spieltrieb wird zum echten Helfer

Der Spieltrieb ist eine starke Kraft – stärker oft als reines Vernunftdenken: Wer möchte, kann täglich checken, was verschiedenste Sparbemühungen bringen – vom kürzeren Duschen bis zur moderaten Senkung der Raumtemperatur. Wirklich aussagekräftig ist das Ergebnis natürlich nur über etwas längere Zeiträume.

„Es geht um jeden einzelnen Beitrag – und sei er noch so klein“, sagt Stadtwerke-Vorstandschef Frank Meier. „Jede eingesparte Kilowattstunde erhöht die Versorgungssicherheit, hilft dem Klima und nicht zuletzt dem Portemonnaie.“

Lesen Sie auch

Auch Stefanie Gollasch, Chefredakteurin der Kieler Nachrichten, setzt auf die Macht gemeinschaftlichen Handelns – und auf den heilsamen Effekt von Solidarität in der Krise: „Wer beim Gasspar-Champion mitmacht, erreicht nicht nur für sich etwas, sondern für alle.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gasspar-Champion: Nützliche Tipps zum Energie sparen auf KN-online.de

Die Kieler Nachrichten werden den Wettbewerb natürlich mit einer umfangreichen Berichterstattung begleiten – und mit einer Menge Einspartipps auf der Themenseite zur Aktion Gasspar-Champion. Es muss ja nicht gleich eine neue Heizung sein oder eine aufwendige Wärmedämmung.

Wussten Sie etwa, dass die Drosselung der Raumtemperatur um ein Grad bis zu sechs Prozent Heizenergie einsparen kann? Oder dass die Heizkosten um bis zu fünf Prozent sinken, wenn Türen zwischen Räumen geschlossen sind? Schließlich liegt die optimale Wohntemperatur in Fluren und wenig genutzten Räumen bei 15 Grad, in Schlafräumen bei 17 Grad und in Wohn- oder Kinderzimmern bei 20 Grad.

Kiels „Gasspar-Champion“ bekommt eine Jahresrechnung Gas erstattet

Einen eigenen Beitrag zu Klimaschutz und Versorgungssicherheit, Entlastung für das Haushaltsbudget, dazu ein gutes Gefühl: Wer sich um den Titel des Kieler Gasspar-Champions bewirbt, wird am Ende auf jeden Fall profitieren.

Um den sportlichen Ehrgeiz anzuheizen, gibt es auch etwas mehr zu gewinnen: Sieger oder Siegerin erhalten – ganz oder zur Hälfte – eine Jahresrechnung Gas erstattet. Und schon das reine Mitmachen sichert die Chance auf lukrative Gewinne. Damit die Zeit bis zur Entscheidung nicht gar zu lang wird, gibt es das, was wir aus der Bundesliga kennen: einen Herbstmeister.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bei allem – absolut erwünschten – Ehrgeiz ist eine Botschaft Stefanie Gollasch und Frank Meier besonders wichtig: Nicht das individuelle Abschneiden sollte das Maß aller Dinge sein, sondern der solidarisch errungene Gewinn für die Gemeinschaft.

Rund 40 000 Gaskunden können mitmachen. Da lässt sich viel bewegen. 20 Prozent sparen? Kiel kann mehr!