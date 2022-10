1,2 Millionen Kilowattstunden gespart: So drücken Kieler ihre Energiekosten

Gasspar-Champion: So leicht machen Sie mit

Die Anmeldung für den Wettbewerb erfolgt über das persönliche Online-Kundenkonto bei den Stadtwerken. Sie haben noch keins? Kein Problem – hier geht’s zur Registrierung: https://onlineservices.stadtwerke-kiel.de/. Gefragt werden Sie dort nach Ihrer Postleitzahl, der Kundennummer (steht in der Abrechnung) und nach einer aktuellen E-Mail-Adresse. Über das Online-Konto kommt man zum „Gaseinspar-Check“. Hier anklicken, dass man beim Gasspar-Champion mitmachen möchte. In die Eingabemaske den aktuellen Zählerstand eintragen und -wichtig! – auch speichern. Das Ergebnis zeigt sofort und unabhängig von Witterungseinflüssen, ob und wie viel Prozent der eigene Gasverbrauch unter oder – noch – über dem Verbrauch liegt, den das System der Stadtwerke für den jeweiligen Zeitpunkt geschätzt hat. Die Stadtwerke erfassen automatisiert die Haushalte mit dem größten Einsparerfolg. Was zählt, ist nicht die absolute Zahl eingesparter Kilowattstunden, sondern die prozentuale Einsparung. Lautet das Ergebnis etwa am 1. November „minus 24 Prozent“, dann heißt das: Ihr Verbrauch liegt zu diesem Zeitpunkt 24 Prozent unter dem Wert, den das System der Stadtwerke auf Basis der persönlichen Verbrauchshistorie geschätzt hat. Alle weiteren Infos gibt es hier. https://www.stadtwerke-kiel.de/gasspar-champion