﻿Die Gastronomie in Schleswig-Holstein rechnet mit einem harten Winter

Kiel. Der Gastronomie in Schleswig-Holstein steht womöglich ein härterer Winter als in der Corona-Pandemie bevor. Während die Kosten für Energie und Lebensmittel stark steigen, zeichnet sich bereits ab, dass die Gäste wegbleiben. „Die Existenzängste sind gewaltig“, sagt Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Schleswig-Holstein.

Personalknappheit sorgt zudem dafür, dass die Betriebe zusätzliche Ruhetage einschieben müssen oder nicht jederzeit ihr komplettes Angebot aufrechterhalten können. Das schränkt die Herbst- und Wintersaison noch weiter ein. Dabei war in der Vergangenheit viel investiert worden, damit auch nach dem Sommer Touristen nach Schleswig-Holstein kommen. Dieses Pfund steht nun auf der Kippe.

Kieler Hotelchef: Umsatz bricht ein, Kosten steigen

Lasse Lange etwa blickt mit Sorge auf die nächsten Monate. „Wir steuern auf eine Situation zu, die noch viel intensiver und unkalkulierbarer wird als in der Corona-Pandemie“, sagt der Geschäftsführer des Hotels Kieler Yacht-Club und des Strandhotels in Strande, der darüber hinaus mehrere Gastronomiebetriebe an der Lübecker Bucht leitet. „Die größte Herausforderung ist, dass der Umsatz dramatisch einbricht – und das bei steigenden Kosten. Das wird ein harter Winter“, so Lange.

Dabei haben Preiserhöhungen laut Stefan Scholtis längst Einzug auf Speisekarten und Zimmerpreislisten gehalten. "Das ist ein unendliches Dilemma, an allen Nahtstellen ziehen die Kosten an. Ohne Anpassungen können die Betriebe nicht überleben", so der Hauptgeschäftsführer. Einige Häuser haben bereits Energiezuschläge eingeführt. Das Airport-Hotel One auf Sylt nimmt ab 1. November zum Beispiel fünf Euro zusätzlich pro Person und Nacht.

Laut einer Abfrage reichen die Mehrbelastungen für Energie der Dehoga-Mitglieder in Schleswig-Holstein bis zu einer Versechsfachung. Hinzu komme, dass Ware entweder gar nicht oder nur zu stark erhöhten Preisen geliefert werde. Gleichzeitig fehle es weiterhin an Personal in den Küchen und im Service.

Buchungsrückgänge an Urlaubsorten Schleswig-Holsteins

Besonders bitter sei diese Zuspitzung, weil die Betriebe in den vergangenen zwei Jahren stark von den Einschränkungen der Corona-Pandemie betroffen waren, so Stefan Scholtis. „Man muss bedenken, dass die letzten verlässlichen Einnahmen im Jahr 2019 flossen, seitdem geht es nur ruckelweise voran.“ Das gleiche auch die vergleichsweise gute Sommersaison 2022 nicht aus. „Die Löcher, die vorher entstanden sind, werden nicht gefüllt, nur weil zwischendurch einmal die Bude voll war“, bringt Scholtis es auf den Punkt.

Der große Unterschied zur Corona-Zeit sei, dass nun auch die Gäste im Portemonnaie betroffen seien und weniger Geld ausgeben wollten, so Scholtis. Das macht sich an den Urlaubsorten bemerkbar. Laut Tourismus-Agentur fallen die Buchungsrückgänge zwar regional unterschiedlich und noch nicht dramatisch aus, aber feststellbar sei, dass die Gäste zu kürzeren Aufenthalten tendieren. Zudem sparten sie an zusätzlichen Ausgaben, etwa für Restaurantbesuche oder bei Veranstaltungen.