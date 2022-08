﻿Gasumlage: KN-Leser ärgern sich über politisches Versagen

Prozessbeginn in Kiel: Angeklagter wendet sich in emotionalen Briefen an Hinterbliebene

Zweiter Anlauf für den Prozess gegen einen Autofahrer wegen des Todes von drei Fußgängern in Neumünster: Der 26-Jährige wurde am Landgericht Kiel am Donnerstag in Handschellen vorgeführt. Am Montag war er nicht erschienen. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen, ließ aber Briefe verlesen.