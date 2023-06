﻿Gewerkschaft GdP: „Erhebliche Unruhe in der Landespolizei“ wegen Heinolds Finanzpolitik

Kiel. Die Kritik an der schwarz-grünen Landesregierung und ihrer Haushaltspolitik hat in den vergangenen Tagen weiter zugenommen. An diesem Freitag kommt der Landtag zu einer Sondersitzung zusammen, nachdem Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) Mitte Mai erst eine Haushaltssperre erlassen hatte, um sie in dieser Woche wieder aufzuheben. Die Ressorts hatten binnen weniger Tage 144 Millionen Euro eingespart. Zunehmend konzentriert sich die Opposition auf Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) – die Haushaltssperre hatte nicht nur Vereine, Verbände und Kirchenleute wie Landespastor Heiko Naß alarmiert, sondern auch eine wichtige Berufsgruppe: die Polizei.

„Auch wenn wir froh sind, dass der operative Dienst wieder sichergestellt ist, kritisieren wir Kürzungen im Bereich der inneren Sicherheit und der Polizei grundsätzlich“, sagt Torsten Jäger, Landesvorsitzender der Gewerkschaft GdP. Im laufenden Haushalt wurden bei der Polizei Mittel in Höhe von 1,7 Millionen Euro gekürzt. Angesichts eines Gesamtetats von 538 Millionen Euro für die Landespolizei, davon 446 Millionen für das Personal, sei man mit einem blauen Auge davongekommen. Allerdings habe die vorübergehende Haushaltssperre zu mancher Verzögerung in den Abläufen geführt.

Polizei blickt mit Sorge auf kommende Haushaltsverhandlungen

Jäger nennt Beispiele: Wenn Festgenommene aus dem Ausland abgeholt werden müssen und die Buchung von Flügen zunächst abgelehnt werde, wenn selbst Fahrzeuginspektionen fraglich seien und Verpflegungskosten nicht gedeckt würden, dann führe das alles zur erheblichen Unruhe unter den Kolleginnen und Kollegen. „Was wir brauchen, ist das Gegenteil. Wir benötigen vor allem Verlässlichkeit der politisch Handelnden.“

Mit entsprechend großer Sorge blickt die Landespolizei auf Haushaltsverhandlungen der kommenden Jahre. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hatte am Dienstag angekündigt, dass sich die finanzielle Lage des Landes weiter verschlechtern dürfte und erheblich größere Sparmaßnahmen anstünden. Auch bei der Polizei? „Unsere Personaldecke reicht nicht aus“, stellt GdP-Chef Jäger bereits fest. Die zweite Einsatzhundertschaft, namentlich von der CDU angekündigt, sei noch immer nicht vollständig aufgebaut. Nach Auskunft des Innenministeriums besteht das neue Team derzeit erst aus 50 Personen.

GdP: Noch nicht genügend Bodycams angeschafft

Auch bei der Ausrüstung gebe es Bedarf: Bodycams seien nicht hinreichend angeschafft, darüber hinaus blicke die Polizei gespannt auf eine Entscheidung zu Elektroschockpistolen, umgangssprachlich Taser genannt: Sie schießen kleine Nadeln in die Kleidung eines Gegenübers, geben einen Stromschlag ab und machen den Getroffenen für einen Moment handlungsunfähig. „Schon die Androhung ihrer Verwendung trägt dazu bei, Gefahrensituationen zu deeskalieren.“ In Neumünster und Ahrensburg werden die Geräte derzeit probeweise verwendet. Wenn der Landtag über ihren flächendeckenden Einsatz entscheidet, werde es neben rechtlichen vor allem um finanzielle Fragen gehen. Die Anschaffung könnte laut GdP einen zweistelligen Millionenbetrag kosten, und auch der Betrieb sei teuer.

Opposition will Günther im Landtag reden hören

„Es ist bitter zu sehen, dass jetzt bei Polizei und öffentlicher Sicherheit das Geld eingespart werden muss, welches die Regierung im vergangenen Jahr für das zusätzliche Ministerium, neue Staatssekretäre und mehr Personal in den Ministeriumsspitzen munter ausgegeben hat“, ärgert sich der SPD-Abgeordnete Niclas Dürbrook. Sein Fraktionschef Thomas Losse-Müller hatte den Ministerpräsidenten vergangene Woche schriftlich um eine Regierungserklärung gebeten. Günther dürfte ihn abblitzen lassen. „Die Oppositionsfraktionen haben einen gemeinsamen Berichtsantrag gestellt“, sagte eine Regierungssprecherin. „Den Bericht hält wie üblich die zuständige Finanzministerin. Wenn der Ministerpräsident den Bedarf für eine Regierungserklärung gesehen hätte, hätte er sie angemeldet.“

Das erbost auch die FDP. „Als ehemaliger Koalitionspartner sind wir zunehmend fassungslos, wie dilettantisch CDU und Grüne mittlerweile unser Bundesland regieren“, sagte Fraktionschef Christopher Vogt am Donnerstag. Günther und Heinold versuchten, „ihr selbstverschuldetes Desaster“ als normalen Vorgang und vernünftige Haushaltspolitik zu verklären. Günther dürfe nicht kneifen, sondern „sollte in der Parlamentsdebatte ehrlich erklären, was in seiner Regierung schief gelaufen ist“.

