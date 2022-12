﻿Geburtshilfe in der Krise: Wie stark darf die Zentralisierung voranschreiten?

Nach dem Aus für die Entbindungsstation in Henstedt-Ulzburg haben sich Mediziner und Hebammen am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags über die Zukunft der Geburtshilfe in Schleswig-Holstein geäußert: Ärzte plädieren für gut ausgestattete Zentren, Hebammen dagegen für wohnortnahe Geburten.

Kiel. Die Bilanz ist ernüchternd. Von ehemals 40 Geburtskliniken in Schleswig-Holstein sind gerade mal 16 übrig geblieben – und von denen wiederum sind fünf potenziell in ihrem Bestand gefährdet, weil sie für komplizierte Fälle nicht ausgelegt sind. Landespolitiker schlagen angesichts dieser Entwicklung Alarm: Am Donnerstag empfing der Sozialausschuss des Landtags Fachleute zu einer ganztägigen Anhörung. Allerdings hätte die Expertise von Ärzten und Hebammen kaum unterschiedlicher ausfallen können.

„Etwa zehn Prozent aller Kinder benötigen um die Geburt herum eine kinderärztliche Versorgung“, sagte Dr. Georg Hillebrand, Chefarzt an der Kinderklinik Itzehoe. Zwar gebe es meistens keine Notfälle – „aber manchmal eben doch“, und dann könne man rasch Fachkollegen alarmieren und eine zunächst ruhige Szenerie an gut ausgerüsteten Standorten „in einen Volksauflauf umwandeln“. Das sei gut für das Kind, gut für die Mutter und gut für alle Beteiligten.

Anästhesistin: „Bei Komplikationen geht es um Minuten“

Bei der Landesärztekammer beurteilt man das ähnlich. „Wenn es während der Geburt zu Komplikationen kommt, geht es um Minuten, die über Leben und Lebensqualität des Neugeborenen und der Mutter entscheiden“, sagte Vizepräsidentin Dr. Gisa Andresen. Als Anästhesistin erlebe sie solche Situationen nahezu täglich. Die Zahl der mit mindestens einem Risiko behafteten Schwangerschaften liege nicht zuletzt aufgrund des höheren Durchschnittsalters der werdenden Mütter bei 70 Prozent. Die Medizinerin wies auch darauf hin, dass es für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb in der Fläche weder genügend Hebammen noch ärztliches Fachpersonal gebe. Der Fokus müsse daher auf qualitativ hochwertige Zentren mit entsprechendem Personal liegen. Die meisten Frauen könnten eine Geburtsklinik in weniger als 45 Minuten erreichen. Das sei zumutbar.

Mehr verfügbare Mitarbeiter durch Zentralisierung? Anke Bertram, die Chefin des Landes-Hebammenverbands, hält das für eine Milchmädchenrechnung. „Fragen Sie doch mal, wie viele der entlassenen Hebammen aus Henstedt-Ulzburg tatsächlich in einen anderen Kreißsaal wechseln.“ Die meisten Kolleginnen hätten die Liebe zu ihrem Beruf verloren und würden aufgeben. Bertram präsentierte den Ausschussmitgliedern eine Mappe mit 7165 Unterschriften einer Online-Petition aus Henstedt-Ulzburg. Trotz Protesten hatte die Paracelsus-Klinik ihre Geburtsstation Ende November geschlossen. „Wir werden ignoriert“, sagte die Hebammen-Landesvorsitzende. „Eine Geburt ist in der Regel eben kein komplizierter, sondern ein normaler physiologischer und emotionaler Prozess.“ Nötig sei eine wohnortnahe Eins-zu-eins-Betreuung, weil Frauen allzu oft in modernen Kreißsälen allein gelassen und traumatisiert würden.

Hebamme vom Städtischen Krankenhaus Kiel: „Menschlichkeit muss nachgeliefert werden“

Die Hebamme Martina Priol wies darauf hin, dass am Städtischen Krankenhaus Kiel freie Stellen schon seit Jahren nicht mehr im gleichen Umfang nachbesetzt würden. Wenn deutschlandweit bis zu 40 Prozent der Kinder inzwischen per Kaiserschnitt entbunden würden, weil das unter anderem schneller gehe, dann finde sie das unerträglich. „In der Geburtshilfe ist es die Menschlichkeit, die nachgeliefert werden muss.“

Und jetzt? Man werde die unterschiedlichen Sichtweisen nicht auflösen können, stellte Patrick Reimund fest, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein. Umso wichtiger seien politische Entscheidungen, weil der Prozess der Zentralisierung ungesteuert voranschreite. „Das hat zu Unwuchten geführt. Es ist wichtig, dass die Landesregierung nun planerisch eingreift.“

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat seit Mitte Oktober einen „Qualitätszirkel Geburtshilfe“ eingerichtet, an dem unter anderem die Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztliche Vereinigung, ärztliche Fachverbände, Hebammen, die Krankenhausplanung und Kommunen beteiligt sind. „Alle Akteure stehen gemeinsam vor der Herausforderung, Familien weiterhin eine gute Geburt trotz des zunehmenden Fachkräftemangels und steigender Qualitätsanforderungen zu ermöglichen, auch wenn das mit weiteren Wegen einhergehen kann“, sagte sie.

Derzeit rangieren fünf Geburtskliniken im obersten Level 1: Es sind die beiden Unikliniken in Kiel und Lübeck sowie die Standorte Heide, Itzehoe und Flensburg. Auf dem immer noch hohen Level 2 werden Neumünster, Rendsburg und das Städtische Krankenhaus Kiel gelistet. Auf Level 3 (Geburtsklinik mit eigener Kinderstation im Haus) stehen Pinneberg, Eutin und Schleswig. Auf dem untersten Level 4 (Geburtsklinik ohne eigene Pädiatrie) sind Geesthacht, Husum, Bad Segeberg und Reinbek sowie das Marienkrankenhaus Lübeck eingeordnet.