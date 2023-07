Gefährliche Ladung? Frachter mit E-Autos in Flammen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist eine dramatische Geschichte, die sich heute auf der Nordsee abspielt. Ein Frachter mit fast 3000 Autos steht in Flammen. Ein Besatzungsmitglied kam bei dem Unglück ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen war eines der wenigen E-Autos in Brand geraten. Das Riesenproblem: Brennende Batterien sind nicht mehr so ohne Weiteres zu löschen. Noch bevor die Einsatzkräfte die Lage im Griff haben, wird über das Risiko von E-Autos diskutiert.

Auch diese Entwicklung könnte noch dramatisch werden - obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist. Nicht nur Schleswig-Holstein braucht absehbar mehr Mediziner, weil viele Ärzte und Ärztinnen in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Seit Jahren sind sich die Fraktionen im Landtag deshalb auch einig, dass mehr Medizinstudienplätze geschaffen werden müssen. Die Antwort auf eine Kleine Frage der SPD-Fraktion zeigt nun, was das Land bis jetzt bewegt hat - so gut wie nichts.

Die Geflügelpest wütet weiter in Schleswig-Holstein. Insbesondere Wildvögel sind betroffen. Auf Helgoland hat das Virus ganze Bestände erfasst. Ungewöhnlich ist nun der jüngste Fall. Auch bei einem Seehund wurde die Krankheit nachgewiesen.

Bild des Tages

Polizeieskorte für eine Gruppe von Gänsen, die unterwegs vom Schrevenpark in Richtung umliegender Grünflächen ist. © Quelle: Volker Rehbehn





Freund und Helfer auch für Tiere: Die Polizei eskortiert am Schrevenpark eine Gruppe von Gänsen bei ihrem Gang über die Straße. In Kiel gab es dieses Bild zuletzt häufiger. Wie oft hat es die Polizei in Kiel mit solch tierischen Einsätzen zu tun? Und woran könnte das liegen?

Meine Lieblingsgeschichte

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

