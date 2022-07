﻿Gefährlicher Sommer droht: Sind die Feuerwehren für Wald- und Flächenbrände gerüstet?

Der Sommer 2022 könnte den Feuerwehren viel Arbeit bringen. Niedersachsen hat bereits Waldbrandstufe 4 ausgerufen, der zweithöchste Alarmierungsgrad. Auch in Schleswig-Holstein schauen Wehrführer täglich auf die Berichte der Meteorologen. Doch wie gut sind die Feuerwehren für Wald- und Flächenbrände ausgestattet?

Kiel.  Mit den vorhergesagten Temperaturen über 30 Grad nimmt nicht nur in Schleswig-Holstein die Wald- und Flächenbrand-Gefahr zu. Doch wie gut sind die Feuerwehren im Land im Falle einer Alarmierung vorbereitet? Welche Konzepte gibt es? Und wie steht es in Sachen Ausstattung?

Die Wehren in Schleswig-Holsteins Nachbarbundesland Niedersachsen sind in Alarmbereitschaft: „Wir haben schon Waldbrandstufe 4. Unsere beiden Flugzeuge vom Feuerwehr Flugdienst hatten bereits einige Alarmstarts“, berichtet Thomas Friedhoff, Leiter der Einheit in Niedersachsen. Die Aufklärungsflugzeuge sollen Brandstellen erkunden und mit ihren Meldungen die Einsatzkräfte führen.