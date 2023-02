﻿Gefährliches Behördenversagen: C. Hiersemenzel zur Aufarbeitung im Fall Brokstedt

Das Thema Energie steht in der nächsten Woche in Bordesholm im Mittelpunkt. Die Klimagruppe sowie der Klimaschutzmanager Arne Stenger bieten dazu zwei Treffen an. Bei einem Vortrag soll es auch eine Antwort auf die Frage geben, warum zwei Kunstfiguren in Bordesholm derzeit eingehüllt sind.