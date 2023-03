﻿Gefesselter Ladenbesitzer: Ermittler sehen bei Brand keine Tötungsabsicht

Nach dem Feuer in einem Döner-Imbiss an der Christianstraße in Neumünster sehen Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Tat keine Tötungsabsicht, obwohl der Ladenbesitzer gefesselt im brennenden Haus zurückgelassen worden war. Die Hausbewohner müssen weiterhin mit den Folgen des Feuers leben.

Der Rauch des Feuers in der Neumünsteraner Christianstraße zog in die Wohnung ins Obergeschoss.

Neumünster. Starker Ruß an der Eingangstür und den Fenstern, signalrote Polizeiabsperrungen an den Türen – die Spuren des Feuers in einem Döner-Imbiss in der Christianstraße in Neumünster sind auch knapp zwei Wochen nach dem Einsatz noch deutlich sichtbar. Am Sonntag, 19. Februar, brach nach Geschäftsschluss des erst vor Kurzem neu eröffneten Schnellimbisses gegen 21 Uhr der Brand aus. Polizei und Staatsanwaltschaft haben mittlerweile neue Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Von anderer Seite wird zudem eine satte Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgelobt. Für die Bewohner des Hauses hat der Brand weiterhin Auswirkungen.

Nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft und der Polizei Neumünster ging dem Brand im Dönerladen ein Raub voraus. Laut Ladenbesitzer sollen drei maskierte Täter ihn mit einem Messer bedroht und gefesselt haben. Sie hätten einen mittleren vierstelligen Betrag erbeutet und vor ihrer Flucht im Laden eine noch unbekannte brennbare Flüssigkeit verteilt und diese entzündet.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit nicht von einer Tötungsabsicht aus

Den Besitzer sollen sie gefesselt im brennenden Laden zurückgelassen haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln aber nur wegen Brandstiftung und Raub. Einen Tötungsvorsatz sehen die Ermittlerinnen und Ermittler aktuell nicht. Der Ladenbesitzer hatte sich schließlich auch selbst befreien und ins Freie retten können.

Nach ersten Schätzungen entstand an dem Gebäude in der Christianstraße ein Sachschaden von mindestens 500 000 Euro. Neben der Polizei sind offenbar auch die beteiligten Versicherer daran interessiert, die Täter ausfindig zu machen. Sie haben eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zu ihrer Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung führen.

Brand in Neumünster: Bewohner in der Christianstraße haben weiterhin keine Heizung

Das Feuer vom 19. Februar beschäftigt nicht nur Polizei, Staatsanwaltschaft und Versicherer, sondern auch die Bewohner des Hauses. „Sie haben seit dem Brand keine Heizung mehr. Der Hausanschluss war im Döner-Laden“, erzählt Klaus Leschkus. Er kennt das Haus gut, bis vor eineinhalb Jahren gehörte ihm das historische Gebäude aus dem Baujahr 1903. „Ich wurde sofort alarmiert, als das Feuer ausbrach, ich wusste ja genau, wo welche Versorgungsleitungen liegen. Es mussten schnell Strom und Gas abgestellt werden“, erzählt er. Das Döner-Geschäft sei erst vor vier Monaten eingezogen.

„Alles ausgebrannt und zerstört in dem Geschäft“, sagt Klaus Leschkus. Ihm gehörte bis vor anderthalb Jahren noch das Haus an der Christianstraße. © Quelle: Gunda Meyer

Die Schwester von Leschkus lebt noch im Haus. Die Bewohner seien aktuell noch bei Freunden und Verwandten untergekommen oder behelfen sich mit mobilen Heizradiatoren, erzählt der Mann. Auch der benachbarte Asia-Imbiss sei betroffen: Weil es keine Heizversorgung gibt, kann das Geschäft aktuell nicht öffnen. „Die Stadtwerke haben zugesichert, sich so schnell es geht zu kümmern“, sagt Leschkus.

Auch in der Nachbarschaft im Vicelinviertel ist das Feuer Thema. „Meine Kinder hatten mich darauf aufmerksam gemacht, als es brannte. Wir hatten erst Sorge, dass es der Feuerteufel war, der für die Brand-Serie in der Stadt verantwortlich war. Das war dann aber Gott sei Dank nicht so“, erzählt Dietrich Mohr, der an der Juliusstraße wohnt.